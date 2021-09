Campionato italiano assoluto drifting 2021 a Pescara: ecco quando

PESCARA – Presentato a Pescara, presso la Sala consiliare del Comune, il 36° Campionato italiano assoluto drifting 2021- Campionato di pesca per equipaggi, promossa dalla F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, F.I.P.S.A.S. Regionale Abruzzo e Sezione provinciale F.I.P.S.A.S. di Pescara, organizzato dalla Asd Dolphin Club Pescara con la collaborazione della Assonautica Pescara. La competizione è in programma il 30 settembre, 1° e 2 ottobre 2021.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento hanno partecipato il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli che ha confermato ; l’assessore allo sport del Comune di Pescara, Patrizia Martelli, ha rivolto ; il capitano di fregata Gaetano Capezzera, ha sottolineato ; il presidente regionale Fipsas Carlo Paolini ha ringraziato le strutture della Federazione Fipsas . Il presidente del Marina di Pescara Carmine Salce ha sottolineato.

Il presidente della Asd Dolphin Club Pescara Maurizio Scurti ha ringraziato le istituzioni e tutto il team organizzativo, il vice presidente dello stesso sodalizio e consigliere regionale FIPSAS, Luigi Potenza ha illustrato l’importanza “green” della pesca promossa con questo Campionato; il direttore di gara Alessandro Tranquilli è entrato nei dettagli della gara cui parteciperanno 40 equipaggi giunti dalla Calabria, Sardegna Puglia Abruzzo ed altre sino al Veneto, mentre il presidente della sezione Assonautica Pescara e vice direttore vicario Assonautica Nazionale, Francesco Di Filippo, ha sottolineato l’importanza dell’evento e la assoluta e continuativa vicinanza e collaborazione nell’organizzazione dell’evento. Il presidente del Coni Abruzzo, Enzo Imbastaro, ha portato il saluto ufficiale del CONI e ha ringraziato la FIPSAS e l’organizzazione tutta per la fiducia data allo sport ed al mondo sportivo in genere.

La cerimonia di inaugurazione dell’evento è in programma per giovedì 30 settembre presso l’anfiteatro del Marina di Pescara: parteciperanno autorità istituzionali e politiche e, dopo i brevi saluti, vi saranno l’esecuzione dell’inno nazionale e la presentazione degli equipaggi.

Lo specchio d’acqua del mare Adriatico antistante il suggestivo porto turistico Marina di Pescara accoglierà più di 40 equipaggi giunti da ogni parte d’Italia che si contenderanno il titolo di campione italiano di pesca specialità drifting, qualifica che darà ai vincitori il diritto di partecipare al Campionato mondiale che, lo si può già anticipare, si svolgerà in Italia.

Gli equipaggi ammessi al 36°Campionato italiano sono quelli saliti sul podio nei precedenti Campionati italiani e provinciali del 2019. Ciascuno è composto da 4 o 5 atleti, di cui uno ha il compito di ispettore di bordo.

La gara si svolge in una prova unica divisa in due; la prima si disputa venerdì 1°ottobre e la seconda sabato 2 ottobre, salvo variazioni e/o annullamenti dipendenti da condizioni meteomarine. La durata massima di ogni prova è stabilita in 7 ore, con partenza alle 8.00 e rotta di ritorno alle 15.00, con base Marina di Pescara.

CAMPIONATI GREEN

Importante sottolineare come la FIPSAS abbia avuto cura ed attenzione alla tutela dell’ambiente e, nello specifico, delle risorse marine e delle specie a rischio. Infatti la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee ha disciplinato analiticamente, nel “Regolamento Particolare del Campionato”, ogni prescrizione atta a tutelare l’incolumità del pescato che deve rimane in vita. Il regolamento che gli equipaggi devono osservare è chiaro: è obbligatorio rilasciare il pesce vivo in mare, sono utilizzati ami senza ardiglioni per facilitare le operazioni di liberazione del pesce, il tempo massimo di “combattimento” è di 30 minuti per consentire la liberazione sicura (se l’equipaggio dovesse superare tale limite di tempo, si vedrà applicare una decurtazione del punteggio) e deve essere utilizzato materiale non acciaioso per facilitarne lo smaltimento.

Inoltre la FIPSAS, in collaborazione con la Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tonnidi dell’Adriatico (ICCAT), conduce una intensa e collaudata attività di raccolta dati per una pesca sostenibile a tutela dei grandi pelagici (in particolare il Tonno Rosso). A tal fine, in questo 36° Campionato italiano drifting, è stato concesso a ogni equipaggio la possibilità di “taggare” con appositi rilevatori gli esemplari catturati, così da poter censire la specie protetta del tonno rosso e studiarne le rotte e la riproduzione.

L’equipaggio che riuscirà a taggare l’esemplare avrà diritto a punti bonus aggiuntivi.

La classifica viene redatta a terra con l’esame dei video filmati e realizzati dai giudici a bordo e verificati da giudici federali.

Lo svolgimento della manifestazione è resa possibile dall’alto patrocinio dei Soggetti istituzionali e dall’aiuto di quelli privati, tra cui il comune di Pescara.