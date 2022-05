Inaugurata a Manoppello la mostra dedicata a Giovanni Antonio Santarelli

MANOPPELLO – Grande partecipazione all’inaugurazione Venerdì 13 maggio della 1^ Mostra Interregionale di Pittori e Scultori Abruzzesi dedicata a Giovanni Antonio Santarelli, Glittico-Medaglista-Argentiere-Scultore nella Suggestiva Chiesa San Lorenzo di Manoppello (PE), organizzata dall’Associazione Arabona Aps, presieduta da Frank William Marinelli, con il Gruppo Mostre d’Arte dell’Associazione, curatore della mostra Giampaolo Di Mattia.

Dopo il Taglio del Nastro ci sono stati i saluti del Presidente del Consiglio Regionale Abruzzo Lorenzo Sospiri, del Sindaco di Manoppello Giorgio De Luca presente anche in veste di Vice Presidente della Provincia di Pescara, del Sindaco di Guardiagrele Donatello Di Prinzio, l’Assessore alla Cultura del Comune di Manoppello Giulia De Lellis, poi gli interventi del Prof. Arch. Eugenio Cancelli “Propositi Progettuali e valori ereditati a difesa dei patrimoni condivisi della Majella” e Leonardo Paglialonga presidente Ass. Nemesis “L’Arte Contemporanea in Abruzzo”. La mostra sarà visitabile fino al 16 Maggio 2022.

Commenta così il Presidente Marinelli: “Manoppello sempre di più un punto di riferimento artistico. Abbiamo coinvolto ben 24 Artisti Abruzzesi per valorizzare la figura di Giovanni Antonio Santarelli e l’arte nelle sue diverse espressioni. Ringraziamo il Presidente Sospiri per la sua presenza, tutte le autorità intervenute e i numerosi presenti che ci incoraggiano a proseguire le attività artistiche, musicali e la promozione del territorio, in sinergia con le istituzioni e le associazioni del territorio coinvolte”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Manoppello, Comune di Guardiagrele e Comune di Chieti, dalla Basilica del Volto Santo di Manoppello, l’Associazione Arabona ha coinvolto ben 7 partner nella manifestazione: l’Ente Mostra Artigianato Artistico, la Contea di Manuppell, l’Associazione Artistico-culturale Nemesis, la Pro Loco di Manoppello, i Borghi della Riviera d’Annunziana, l’Aps Naterarte e l’Avis Comunale Chieti.

Gli Espositori sono: Adele Schiazza, Antonella Di Cristofaro, Antonio Fagnani, Bruno Paglialonga, Carla Trivellone, Carmina Marchesani, Danila Fulgenzio, Fabiola Passeri, Fabiola Speranza, Franco Di Nicola, Giampaolo Di Mattia, Gianfilippo Aceto, Guerino Martinelli, Leonardo Paglialonga, Luciano Primavera, Lucilla Luciani, Maria Zaccagnini, Manuele Carota, Majoieta Cake Design, Nicolino Cerritelli, Paola De Luca, Rosaria Brandimarte, Sabrina Crisante, Sergio Bacelli.