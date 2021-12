Diretta Imolese – Pescara: dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 19 dicembre alle 17.30 si gioca Imolese – Pescara, gara valida per la 19° giornata di Serie C. Dove poter vedere la partita

IMOLA – Tra le gare in programma per la diciannovesima giornata di Serie C c’é anche Imolese – Pescara, che si giocherà domenica 19 dicembre con calcio di inizio previsto per le ore 17.30. I padroni di casa vengono dal pareggio a reti inviolate contro la Vis Pesaro e sono diciassettesimi con 18 punti, frutto di cinque vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte e con 24 gol fatti e subiti altrettanti. Gli ospiti sono reduci dal successo casalingo per 2-0 contro la Pistoiese e sono quinti, a pari merito con l’Ancona Matelica, a quota 28 punti, con un cammino di sette partite vinte, sette pareggiate e quattro perse e con 26 reti realizzate e 22 incassate.

DIRETTA DELLA PARTITA

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Imolese – Pescara, valida per la diciannovesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.

I convocati del Pescara

14 Iacobucci Alessandro, 22 Sorrentino Alessandro, 23 Cancellotti Tommaso, 18 Drudi Mirko, 38 Frascatore Paolo, 5 Illanes Julián, 28 Ingrosso Gianmarco, 29 Nzita Mardochee, 3 Rasi Alessio, 27 Veroli Davide, 13 Zappella Davide, 16 Diambo Amadou, 8 Memushaj Ledian, 21 Pompetti Marco, 6 Valdifiori Mirko, 24 Bocic Milos, 52 Chiarella Marco, 97 Clemenza Luca, 7 D’Ursi Eugenio, 30 De Marchi Michael, 9 Ferrari Franco, 17 Rauti Nicola.

La dichiarazioni di Auteri alla vigilia

Alla vigilia del match il tecnico del Pescara, Gaetano Auteri, ha dichiarato che, anche se l’Imolese é in crisi di risultati, le ultime prestazioni non sono state negative. Fontana é un allenatore che fa giocare bene e sarà una gara difficile. Possibile che cambi poco nella formazione mentre contro l’Ancona Matelica ci sarà un turnover più deciso. Lobiettivo é quello di vincere entrambe le partite e poi pensare al girone di ritorno. Auteri é convinto che si faranno sicuramente più punti che nel girone di andata.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa, coadiuvato dagli assistenti Egidio Marchetti di Trento e Roberto Allocco della sezione di Bra.

La presentazione del match

QUI IMOLESE – L’Imolese dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Rossi in porta e retroguardia composta al centro da Angeli e Rinaldi e ai lati da Lia e Liviero. A centrocampo Lombardi, Torrasi e Benedetti. Tridente offensivo composto da Padovan, De Sarlo e Turchetta

QUI PESCARA – Per Auteri probabile modulo 3-4-3, con in porta Sorrentino; difesa composta da Illanes, Ingrosso e Veroli. A centrocampo troviamo invece Diambo e Rasi; sulle fasce Zappella e Rasi . Tridente offensivo composto da Clemenza, Ferrari e D’Ursi.

Le probabili formazioni di Imolese – Pescara

IMOLESE (4-3-3): Rossi; Lia, Angeli, Rinaldi, Liviero; A. Lombardi, Torrasi, Benedetti; Padovan, De Sarlo, Turchetta. A disposizione: Melgrati, Cerretti, La Vardera, Boscolo Chio, L. Lombardi, Masella, Palma, Belloni, D’Alena, Matarese. Allenatore: Fontana.

PESCARA (3-4-3): Sorrentino; Illanes, Ingrosso, Veroli; Cancellotti, Memushaj, Diambo, Rasi; Clemenza, Ferrari, D’Ursi. A disposizione: Iacobucci, Frascatore, Drudi, Nzita, Pompetti, Zappella, Valdifiori, Chiarella, Bocic, De Marchi, Rauti. Allenatore: Auteri.