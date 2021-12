Diretta Reggiana – Teramo: ecco dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 19 dicembre alle 17.30 si gioca Reggiana – Teramo, gara valida per la 19° giornata del Girone B di Serie C. Dove poter vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per la diciannovesima giornata di Serie C c’é anche Reggiana – Teramo, che si giocherà domenica 19 dicembre al Mapei Stadium di Reggio Emilia con calcio di inizio previsto per le ore 17.30. I padroni di casa vengono dal successo esterno di misura contro l’Entella e sono primi in classifica, a pari merito con il Modena, con 42 punti, frutto di dodici vittorie e sei pareggi e con 32 gol fatti e subito 10. Gli ospiti sono reduci dalla pesante sconfitta casalinga per 0-4 contro l’Ancona Matelica e sono quindicesimi, a pari merito con la Fermana, a quota 19 punti, con un cammino di quattro partite vinte, sette pareggiate e sette perse e con 18 reti realizzate e 30 incassate.

DIRETTA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Reggiana – Teramo, valida per la diciannovesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.

I convocati del Teramo

Portieri: 22 Agostino, 32 Perucchini, 1 Tozzo.

Difensori: 19 Bellucci, 13 Bouah, 2 Hadziosmanovic, 3 Ndrecka, 26 Piacentini, 18 Pinto, 23 Rillo, 4 Trasciani.

Centrocampisti: 6 Arrigoni, 24 Cuccurullo, 28 Fiorani, 10 Mungo, 17 Surricchio, 8 Viero.

Attaccanti: 9 Bernardotto, 21 Birligea, 30 Di Dio, 29 Kyeremateng, 7 Malotti, 20 Rosso.

La dichiarazioni di Guidi alla vigilia

«La situazione è complicata sia per la brutta prestazione fatta con l’Ancona che per le notizie societarie. Noi non possiamo far altro che produrre una reazione forte per cancellare l’ultima brutta prestazione, ce lo impone la nostra professione e sappiamo di dover dare qualcosa in più perché quanto fatto sinora non basta, la classifica piange pur rimanendo in linea con gli obiettivi iniziali. Domenica affrontiamo una squadra con un ruolino di marcia straordinario, tuttora imbattuta e che sta giocando benissimo: in rosa hanno interpreti che hanno calcato campi della massima serie. Noi dovremo correre più di loro, con grande intensità e con la consapevolezza di saper soffrire e forse dare il massimo potrebbe non bastare, ma non dovremo avere un atteggiamento passivo, né vivere di rimpianti. Scenderanno in campo i calciatori più affidabili, ma conservo tuttora tanti dubbi: tranne Lombardo, Rossetti e Soprano, dovrei avere tutti a disposizione. Fino a poche settimane fa eravamo una delle squadre che concedeva meno tiri in porta in tutto il girone, domenica abbiamo smesso di giocare dopo lo 0-2 e questo non deve accadere, le problematiche sono più mentali perché ogni partita va interpretata sempre con grande furore agonistico e personalità, con la voglia di non perdere i duelli anche a gara finita. La società ci è molto vicina, in un momento delicato come questo abbiamo già ricevuto gli emolumenti di novembre: è un gesto da apprezzare e che deve infonderci fiducia nel dare, tutti, qualcosa in più, aggrappandoci sulle nostre forze, consapevoli delle difficoltà che incontreremo, ma sarà una partita bella da giocare. Vorrei vedere una prova d’orgoglio e di carattere della mia squadra, se poi gli avversari saranno più bravi di noi, stringeremo loro la mano».

L’arbitro

A dirigere il match sarà diretta dal sig. Adalberto Fiero di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti, i sigg. Giacomo Pompei di Pesaro e Giuseppe Trischitta di Messina, quarto ufficiale il sig. Cristian Robilotta di Sala Consilina (SA).

La presentazione del match

QUI REGGIANA – La squadra di Diana potrebbe adottare il modulo 3-5-2, con Voltolini in porta e Luciani, Rozzio e Cauz a comporre il blocco difensivo. In cabina di regia potremmo trovare dal 1′ Cigarini con Radrezza e Muroni mezz’ali; sulle fasce Guglielmotti e Contessa. Coppia d’attacco formata da Lanini e Zamparo.

QUI TERAMO – Per Guidi probabile modulo 4-3-3 per il Teramo con Tozzo in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Bellucci-Piacentini e ai lati da Hadziosmanovic e Bouah. A centrocampo Mungo, Arrigoni e Fiorani. Tridente offensivo composto da Malotti, Bernadotto e Birligea.

Le probabili formazioni di Reggiana – Teramo

REGGIANA (3-5-2): Voltolini; Luciani, Rozzio, Cauz; Guglielmotti, Radrezza, Cigarini, Muroni, Contessa; Zamparo, Lanini. Allenatore: Aimo Diana

TERAMO (4-3-3): Tozzo; Hadziosmanovic, Bellucci, Piacentini, Bouah; Mungo, Arrigoni, Fiorani; Malotti, Bernardotto, Birligea. Allenatore: Guidi