Illuminazione di rosso del Ponte Flaiano e del Comune di Pescara

PESCARA – Il 14 giugno è la giornata mondiale del donatore. Per questo motivo, il Presidente dell’AVIS comunale di Pescara, Vincenzo Lattuchella presenta l’iniziativa presa insieme al comune di Pescara, riguardante l’illuminazione di rosso del Ponte Flaiano e del palazzo di Città: ”Quest’anno Avis Pescara compie 60 anni, ed era nostra intenzione omaggiarla con un insieme di eventi culturali, sociali e di prevenzione. Nella speranza di ritornare presto a svolgere le nostre attività associative, sposteremo i vari eventi nel corso dei prossimi mesi. Il punto primario riguarda i giovani con attività di propaganda, di educazione civica in collaborazione con le amministrazioni locali. Non sono il futuro ma il nostro presente, e come tale vanno accompagnati in un percorso di crescita morale e civica.

Continueremo con eventi condivisi con le altre associazioni locali di vario interesse, unite in una rete sociale dal nome Volontariamo. Riprenderemo a breve le nostre classiche campagne di prevenzione e sensibilizzazione con la collaborazione di professionisti medici locali. Quest’anno il 14 giugno, giornata mondiale del donatore, rappresenta una data ancor più significativa che, nonostante la distanza, ci tiene uniti dallo stesso valore ed entusiasmo. In occasione il Comune di Pescara illuminerà i principali monumenti della Città di rosso, per sensibilizzare la popolazione alla donazione di sangue. L’importanza del sangue e del plasma in questo periodo, pone ancor di più l’attenzione ad educare i cittadini a compiere gesti di profondo altruismo”.

L’AVIS di Pescara è aperta, in P.zza Salvo D’Acquisto 19/21 a Pescara, nei seguenti giorni e orari:

Lunedì e martedì dalle ore 7:30 alle 15:00;

Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:30

Sabato dalle 7:30 alle 12:00

Ogni ultima domenica del mese apertura straordinaria dalle 9:00 alle 12:00.

Telefono: 085 2934219

Info: Valerio De Carolis – 348 23 88 061 – valeriodeca@gmail.com