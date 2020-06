Carcere di Sulmona, D’Eramo su richiesta maggior sicurezza e personale

SULMONA – “Saremo al fianco degli agenti di polizia penitenziaria rappresentati dal cartello sindacale unitario per portare avanti questa battaglia di giustizia e libertà a difesa dei diritti di chi nel carcere ci lavora. Maggiore sicurezza, più personale e apertura del nuovo padiglione esclusivamente garantita dall’arrivo del personale necessario. Garantire i diritti sindacali per quanto riguarda le ferie e i turni di lavoro e fare anche una battaglia per il vestiario e le attrezzature”. Lo ha dichiarato il coordinatore regionale della Lega Abruzzo, il deputato Luigi D’Eramo, nel corso dell’assemblea che si è tenuta nel piazzale del carcere di Sulmona,presente anche la consigliera comunale della Lega Roberta Salvati.

“Credo che la civiltà di uno Stato – ha detto D’Eramo – si misuri anche attraverso la protezione e la sicurezza che riesce a dare sul lavoro agli agenti di polizia penitenziaria. Noi della Lega saremo sempre al loro fianco e non ci fermeremo fino a quando queste condizioni non saranno ottenute”. Insieme alla consigliera Salvati, D’Eramo ha annunciato che sarà presentata dalla Lega un’ interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia Bonafede con l’impegno dell’ex sottosegretario alla giustizia Jacopo Morrone a perorare la causa del carcere degli agenti che lavorano a Sulmona” conclude D’Eramo.