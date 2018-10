Travestimenti da brivido, zucche, dolciumi, maschere, eventi a tema. Gli appuntamenti previsti per Halloween 2018 in tutta la Regione



Manca ormai poco alla serata più paurosa e spassosa dell’anno: Halloween. Il nome completo è All Hallows’ Eve che tradotto significa “Notte di tutti gli spiriti sacri”, cioè vigilia di Ognissanti; infatti cade ogni anno il 31 ottobre. Contrariamente a quanti molti pensano, non si tratta di una festa americana ma le sue radici affondano nelle tradizioni europee. C’è chi ne rintraccia le origini nella festa romana dedicata a Pomona, dea dei frutti e dei semi e chi la collega a quella celtica di Samhain, che celebrava il passaggio dalla stagione dei raccolti all’inverno; era la notte in cui le anime dei morti tornavano sulla terra in compagnia di streghe, demoni e fantasmi.

In passato in Italia esistevano diverse tradizioni riguardanti le celebrazioni di questa festa. In Abruzzo, per esempio, si bussava alle porte per chiedere offerte placare i defunti. Oggi le celebrazioni si sono uniformate e la ricorrenza ha assunto un significato prevalentemente commerciale. Feste, travestimenti da brivido, zucche, truccabimbi, caramelle, mascherine, dolcetto o scherzetto, eventi a tema. Ai giorni nostri Halloween ha finito per essere soprattutto questo.

In tutta la Regione sono tanti gli appuntamenti in agenda. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Provincia di Pescara

A Serramonacesca si rinnova il tradizionale appuntamento con “L’aneme delle morte”. Dalle ore 16 alle ore 20 appuntamento con Pescara Urban Shopping: intrattenimento lungo le strade con musica dal vivo, laboratori per bambini, truccabimbi, animazione e regali per tutti i bambini. Alle ore 16.30 il Centro sportivo Le Naiadi apre le porte a tutti i bimbi per festeggiare insieme il party più mostruoso dell’anno. Truccabimbi, baby dance, pentolaccia, zucchero filato e molto altro al centro Commerciale Auchan e al Desmond Road. Dalle ore 17.30 alle 19.30 gara di scultura delle zucche al Cantiere, aperta a appassionati, artisti o principianti. Feste a tema al Cutty Sark, al Parco dei Principi, Hallowaiana allo Scumm. Cena, musica dal vivo in compagnia e dance al Roof e al Caffè Les paillotes, 100 sfumature di zucca all’Emotif.

Veniamo agli appuntamenti musicali. Cena, musica dal vivo in compagnia di Giovanni Oddo e della Scena muta Band e dance al Roof. Cena, spettacolo, live dei Radio Revival al Tre Palme di Montesilvano. Notte horror e live de I Taglia 90 al Loft 128 di Spoltore; a Montesilvano tributo ai Metallica in compagnia dei Maetalika allo Jammin’club e ai Pooh a cura dei Giorninfiniti al Ristorante Alle Botti. Si balla al Divino, al Qube (ospite il rapper romano Ketama 126), al Momà, al Nettuno Beach Club, al Groove.

Provincia di Chieti

Partiamo subito con due appuntamenti dedicati ai bambini, entrambi a Chieti. Animazione, balli di grupo, sfilate al Centro Commerciale Centauro; laboratori e sorprese in compagnia delle Tea Sisters al Megalò. Si balla in maschera nella settecentesca residenza di Palazzo Lepri a Chieti; sorprese, tenebre, cena e disco a Villa Basti a Ortona. Al Ristorante Taverna Anxa di Lanciano cena e rappresentazione de “Il Satiro” con Saverio Carinci attore e comparse. Presso la Tenuta Ferrante a Lanciano “Hallo-Wine”, degustazione di Cerasuolo accompagnato da un menù a tema con la “notte delle lanterne”. Sempre a Lanciano feste a tema anche presso le Birrerie Time e La Porta. A Chieti Aperihalloween con aperitivo, cena, musica e intrattenimento Alla Casina dei Tigli a Chieti; aperitivo e dopocena in maschera allo Sprecacè di Chieti. Rammstag – Rammstein Tribute Show allo Stammtisch Tavern; consueto appuntamento con Le panocchie dell’Adriatico al The Hostel. Si gioca a Il cervellone quiz alla Pizzeria Insieme a Lanciano, si balla latino al Mondo Bongo a Francavilla al mare.

Provincia de L’Aquila

Nell’oscurità del suggestivo bosco di Sant’Antonio a Pescocostanzo è in programma la seconda edizione dell’Halloween Trek Night, una passeggiata ad anello didattico-ludica adatta anche a famiglie con bambini alla quale si potrà partecipare in maschera terminerà con una cena presso l’agriturismo “Giuliana”. A L’Aquila Halloween Parade, sfilata in maschera lungo le vie del centro. Cena, spettacolo e dj nella tenebtosa e misteriosa location del Castello De Sanctis a Roccacasale. Hollywood party presso Case Matte a L’Aquila con proiezione del film Zombie di George Romero in occasione dei 50 anni dall’uscita del film. All’Hollywood Party full immersion tra le pagine di Frantic di Marco Tiberio e si trascorre la serata all’insegna di sanguinosi delitti, intricati misteri, atmosfere cupe e musica. Halloween in musica anche al Soulkitchen di Sulmona in compagnia di Antonio Sorgentone Trio, con lo Swing scoppiettante dei Crazy Stompin’ Club all’Enoteca quattro quarti a L’Aquila. Halloween Party con cena e musica al Ristorante spagnolo Andalucia a L’Aquila. Ad Avezzano si balla al Fragile Drinking e al Ruvido, a L’Aquila a la Pinacoteca, al Bambola e al Moon Village al 910.

Provincia di Teramo

Per i più piccoli, nel pomeriggio, trucca Monsters, balli, giochi, sculture di palloncini e dolcetti al Centro Commerciale della Val Vibrata; percorso del brivido a Giocolandia a Giulianova; a Teramo casa del terrore da Fiestamania e Baby party da Crema & cioccolato. Serata dall’oltretomba con cibo, musica e maschere al DesArtistes a Teramo; cena e festa a tema al Treasure island di Pineto. Cena con delitto al Ristorante Dal Pugliese a Tortoreto e all’Hotel Abruzzo a Silvi. Si balla a Martinsicuro al One Hundred e al Sixteen, a Mosciano Sant’Angelo al Pin Up, ad Alba Adriatica al Gattopardo, a Montorio al Vomano al Tranqi Pub, al Decibel a Civitella del Tronto, a Colonnella al Mya.