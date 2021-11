A Vasto la rassegna culturale “Grido CineTeatro”: il programma

Si parte il 13 novembre “C’era un omino piccolo così”, uno spettacolo dedicato alla vita di Lucio Dalla di e con Milo Vallone

VASTO – La cultura è in prima fila con Grido CineTeatro, la rassegna culturale che, a partire dal 13 novembre 2021 presso il Teatro Madonna dell’Asilo a Vasto (CH) metterà in scena e porterà sul grande schermo un’occasione unica di intrattenimento.

L’iniziativa è lanciata dalla MPA (Music Player Academy) azienda locale che opera dal 2017 nel mondo dello spettacolo, dell’istruzione culturale e dell’audiovisivo. La direzione artistica è curata da Pierluigi Garone e Giorgia Berardi.

Tornare a condividere momenti culturali di crescita personale e collettiva è ciò a cui Grido CineTeatro punta con la sua programmazione orgogliosamente ricca e diversificata.

E’ fondamentale avvicinare e sensibilizzare all’arte e alla cultura, creare occasioni di confronto e di formazione in un ambiente socio-culturale alternativo, attraverso il teatro, la musica e il cinema.

E’ irrinunciabile mettere al centro della rassegna l’etica che la contraddistingue, rendendo accessibile la cultura alle fasce meno abbienti, collaborando con associazioni di volontariato e devolvendo parte dei ricavati a sostegno di cause sociali.

Il primo appuntamento di sabato 13 novembre alle ore 21:00 sarà con “C’era un omino piccolo così”, uno spettacolo dedicato alla vita di Lucio Dalla scritto e interpretato da Milo Vallone con la partecipazione di Valentino Aquilano, Massimiliano Elia e Elio De Pasquale che eseguiranno l’accompagnamento musicale del recital; il secondo si terrà domenica 14 novembre alle ore 18:00 per la proiezione di “Onward – Oltre la magia”, un film Disney – Pixar per grandi e piccini che vi trasporterà in una dimensione magica e sognante, in grado di trasmettere emozioni forti e tangibili.

Il progetto è patrocinato dal Comune di Vasto, nello specifico dall’assessorato alle Politiche Giovanili e alla Cultura pertanto si ringrazia l’attuale Amministrazione Comunale per la disponibilità e collaborazione.

Partner ufficiale della Rassegna Culturale è la Pulchra Ambiente Spa: per una cultura differenziata!

I biglietti degli spettacoli teatrali sono acquistabili presso i punti vendita online Ciaotickets https://www.ciaotickets.com/location/teatro-madonna-dellasilo-vasto-ch

e nei punti fisici autorizzati a Vasto, come il Bar 2 Pini e la Caffetteria Histoniense.

I biglietti delle proiezioni cinematografiche sono acquistabili a Vasto, presso l’Info Point MPA il Bar Walter, il Bar Cavour e il Bar Crocodile o al botteghino all’ingresso del teatro.

La programmazione completa

13 novembre: C’era un omino piccolo così

14 novembre: Onward – Oltre la magia

20 novembre: Magicomio – Tra magia e comicità

21 novembre: Resistance – La voce del silenzio

22 novembre: Parlami d’amore