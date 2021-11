L’Aquila Film Festival apre con “La legge del terremoto”

Ad aprire la 14ma edizione della rassegna il primo film da regista di Alessandro Preziosi. la kermesse proseguirà dal 29 al 4 dicembre

L’AQUILA – Sarà l’anteprima assoluta del primo film da regista di Alessandro Preziosi “La legge del terremoto” ad aprire la quattordicesima edizione del L’Aquila Film Festival.

Lunedì 15 novembre alle ore 21:00 presso l’Auditorium del Parco, infatti, l’attore e regista napoletano presenterà per la prima volta al pubblico il suo documentario sui terremoti d’Italia e sui terremoti interiori che ne conseguono.

“Direttamente sono stato coinvolto nel terremoto del 1980 dell’Irpinia al quale sono sopravvissuto all’età di sette anni.

Proprio quell’esperienza ancora oggi è rimasta una ferita difficile da rimarginare…

Ma ogni tragico episodio della nostra esistenza richiede un cambiamento, un tentativo di ricominciare da capo o di ricostruire ciò che è andato perso. Dove era come era?”.

Un evento speciale, dunque, a dare il via all’edizione 2021 del L’Aquila Film Festival (che poi proseguirà dal 29 novembre al 4 dicembre), non a caso un’opera prima di un grande attore italiano già Direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo. Il Festival cinematografico del Capoluogo di Regione, infatti, da quest’anno si caratterizzerà come festival riservato alle opere prime e seconde di registi europei dando maggiore attenzione, appunto, alle nuove leve e volendosi caratterizzare come programma e come atmosfere quale festival europeo: “Ho sentito spesso dire –soprattutto in passato, in verità- che fosse opportuno uscire dall’Europa. Nel Centro-Sud Italia, forse, stiamo ancora aspettando di entrarvi ed è per questo che mi piacerebbe che la nuova L’Aquila che sta rinascendo dal dopo terremoto avesse un profilo europeo, una Città di provincia con lo sguardo aperto oltre le nostre amate montagne ed anche oltre i confini nazionali. Verso un’Europa giovane che abbia voglia di crescere insieme attraverso reciproci scambi e (ri)conoscenza culturale. Mi piacerebbe che il LAQFF contribuisse a questo coinvolgendo giovani artisti europei e facendo sì che questi frequentino la nostra Città e la riconoscano come casa comune” dichiara in merito il Direttore Artistico del LAQFF, Federico Vittorini.

L’edizione 2021 del l’Aquila Film Festival, poi, introdurrà un’ulteriore novità: l’Abruzzo Film Market (6 e 7 dicembre), finanziato attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo e organizzato in collaborazione con le Camere del Gran Sasso e di Chieti e Pescara, con il CNA Abruzzo e in sinergia con la Film Commission d’Abruzzo.