Giuseppe Pace e Giovanni Mennilli per il roster Amatori Basket 2020/2021

PESCARA – Energia e versatilità sono alcune delle doti peculiari di un giocatore giovane ma che vanta già una lunga ed importante esperienza. Nato a Potenza, Peppe ha vissuto una tappa importante della sua crescita cestistica a Roma, sponda Stella Azzurra, per poi fare ritorno nella sua città, in Serie C (parentesi anche al Torrevento Basket Nord Barese in Dna Silver per lui), prima di farsi conoscere anche dal pubblico abruzzese. Pace, infatti, ha disputato tre buonissime stagioni a Vasto, una delle quali in Serie B, dove si è fatto apprezzare per serietà, applicazione e dedizione alla causa. 94 partite ufficiali e 879 punti nel triennio vastese lo hanno reso un idolo dei tifosi locali, che hanno apprezzato la grande grinta da vero guerriero che Peppe non ha mai lesinato.

Dopo una stagione a Ceglie, nella scorsa annata agonistica ha militato nella Libertas Altamura, sempre in C Gold, dove si è ritagliato uno spazio importante. Difesa senza trascurare l’apporto offensivo: Pace sarà un’arma tattica di spessore da utilizzare sui due lati del campo e in più ruoli.

“Conosco bene Pace perchè l’ho affrontato diverse volte da avversario durante la sua militanza a Vasto”, le parole di coach Castorina, “parliamo di un giocatore di grande energia e generosità. In attacco può avere una doppia dimensione, avendo grande capacità di lettura nel gioco senza la palla, mentre in difesa può giocare tranquillamente sia sui giocatori piccoli sia su quelli di struttura. E’ un giocatore che insieme alla società abbiamo fortemente voluto ed il d.s. Pappacena è stato molto bravo ad illustrare a Peppe il nostro progetto, che il ragazzo ha accolto”.

Per la buona riuscita dell’operazione si ringrazia la StartingFive Agency nella persona del Manager CEO Domenico Pezzella.

“Sono davvero felice di poter far parte dell’Amatori. É una società dalla storia importante e darò tutto me stesso per contribuire a farla tornare dove merita”. É schietto e diretto Giuseppe Pace nel presentarsi al Mondo Amatori. Il suo innesto segue quelli di Di Giandomenico, Moretti e Mennilli e fornisce a coach Renato Castorina un elemento di sicuro affidamento, che fa della grinta, della difesa e della voglia di lottare su ogni pallone alcune delle sue armi migliori.

“Arrivo con tanta voglia di fare bene, attirato da un progetto ambizioso”, le prime parole di Peppe Pace da nuovo giocatore Amatori. “Ho tanta voglia di giocare e di rifarmi sul campo dopo che la scorsa stagione è stata interrotta sul più bello. Con la mia vecchia squadra avevo raggiunto i playoff, che per i motivi che tutti conosciamo non abbiamo disputato ed ho tanta voglia di ripartire. Farlo in una squadra come l’Amatori è un grande stimolo. Sono stato convinto dai programmi ma anche la storia di questa società mi ha affascinato, la conosco sin dai tempi della militanza a Vasto. Ed ora sono contento di far parte di un progetto che per me sarà vincente”.

Pace è un giocatore dalle tante ed indubbie qualità, ma una ha fatto breccia in tutte le squadre nelle quali ha giocato. Le doti da guerriero. “Determinazione e capacità di non mollare mai non mi fanno difetto”, conferma. “Posso anche sbagliare qualcosa, un tiro o un passaggio, ma non lesino mai energia e grinta. Metto cuore e anima in campo, tanto in settimana quanto in partita. E sono uno a cui non piace perdere nemmeno in allenamento”, dice col sorriso.

“Avrò modo di giocare per coach Castorina, che conosco da avversario per averci perso una finale contro qualche anno fa. E so che è un tecnico che sa gestire la squadra in ogni frangente. E troverò come compagni Mennilli e Di Giandomenico, che ho affrontato spesso e che reputo due ottimi giocatori. Ai tifosi Amatori dico di starci vicino, il loro contributo sarà importante per farci arrivare dove vogliamo!”.

GIOVANNI MENNILLI

Per il sodalizio biancorosso si tratta del terzo innesto stagionale da consegnare a coach Renato Castorina, che conosce benissimo il nuovo “cecchino” biancorosso data la comune militanza proprio al Magic. Mennilli, 193 cm di puro talento, è reduce da 5 ottime stagione a Chieti, dove era tornato dopo le propizie avventure con Ruvo di Puglia (DNA+U19Ecc; Finali nazionali u19 Ecc), Sporting Club Montecanini (DNB+U19 Ecc; playoff DNB) e Giulianova (2 stagioni in DNB con 2 accessi ai playoff).

Giocatore che “sente il canestro”, ha una grande facilità di tiro a renderlo pericolosissimo in più situazioni di gioco e ha dimostrato tutta la sua versatilità e la sua capacità di “bombardare” la retina nell’ultimo, felice lustro nella sua città natale. Elemento di grande affidabilità e sostanza, è un combattente e ha tutte le caratteristiche per farsi apprezzare anche dai tifosi Amatori dopo aver fatto innamorare quelli delle sue precedenti squadre grazie alla sua passione, applicazione, dedizione e forza d’animo.

“Ho allenato Giovanni per più di 4 anni al Magic e ogni stagione è cresciuto, raggiungendo una maturazione cestistica sempre maggiore“, le parole di coach Renato Castorino sull’ultimo regalo confezionatogli dalla società. “É un grande equilibratore del gioco nella parte offensiva, dove mette in mostra un gran tiro da 3 punti anche sugli scarichi in uscita dai blocchi, e nella parte difensiva aveva spesso in custodia l’esterno avversario più pericoloso, disimpegnandosi bene. É un ragazzo di grande disponibilità, altruismo e generosità verso i compagni e queste sue doti sicuramente ne faranno un giocatore apprezzato dalla squadra e dai tifosi che verranno a vederci”.

Rapidità di esecuzione, precisione chirurgica e capacità di trasformare una palla anche banale in canestro: le caratteristiche di Giovanni Mennilli sono note a tutti. Dopo un lustro in maglia Magic, il nuovo cecchino di casa Amatori non vede l’ora di cimentarsi nell’avventura biancorossa che si augura ricca di soddisfazioni.

“Innanzitutto voglio salutare e ringraziare la società Magic, 5 anni sono difficili da salutare“, le parole di Mennilli. “Sono di Chieti e conosco benissimo l’Amatori, ho sempre avuto una bellissima idea di questo club ed il primo impatto mi ha confermato senza dubbio quello che penso da oltre 20. Inizia per me una nuova esperienza e mi accosto a questa avventura con molta emozione. Qui si può giocare bene, in modo sereno e fare grandi cose. Porto la mia voglia ed il mio entusiasmo, oltre all’attaccamento alla maglia che sento già mia. So quanto questa squadra è importante per la città di Pescara e darò il massimo per onorarla”.

La presenza di coach Castorina sulla panchina biancorossa è una garanzia per Mennilli. “Il coach è una persona tenace e molto sicura di ciò che vuole, per me è importante avere un tecnico come lui capace di indirizzare la squadra ed il singolo. Fa stare tutti concentrati sull’obiettivo, in modo fermo e netto ma sereno. Porterò all’Amatori tutto il mio bagaglio di esperienze precedenti e cercherò di fare di tutto per fare bene”.