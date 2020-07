Pescara, più controlli per chi rientra in Italia dalla Bulgaria o Romania

PESCARA – Nella giornata di ieri, 29 luglio 2020, il Prefetto Giancarlo Di Vincenzo ha presieduto la riunione tecnica di coordinamento dei vertici delle Forze di Polizia, con la presenza del Questore Francesco Guglielmo Misiti, del Comandante provinciale della Guardia di Finanza, col. Vincenzo Grisorio, e del Comandante del Reparto operativo provinciale dei Carabinieri, ten. Col. Gaetano La Rocca.

Nel corso dell’incontro, è stata disposta l’intensificazione dei controlli da parte della Forze dell’Ordine al fine di consentire l’attuazione delle misure di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di cui all’ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio scorso, per coloro che nei quattrodici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria o in Romania.