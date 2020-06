Chieti, progetto “Space”: avviso pubblico per selezione beneficiari

CHIETI – L’Assessorato alle Politiche Sociali comunica che, sul sito del Comune di Chieti www.comune.chieti.gov.it, nella sezione AVVISI/BANDI, è stato pubblicato l’avviso del Progetto Spaces – AGORA’ ABRUZZO, così come predisposto dal Comune di Vasto, ente capofila del progetto, per la selezione e presa in carico di beneficiari da destinare a percorsi di formazione specifici con successivo tirocinio formativo.

Possono partecipare le persone attualmente disoccupate, iscritte al Centro per l’Impiego, che hanno un reddito pari o inferiore a € 11.000,00.

Sono esclusi i percettori/titolari di:

REI- Reddito di Cittadinanza;

fruitori del sostegno VITA Indipendente;

beneficiari di sostegni di carattere assistenziali erogati da Enti pubblici, privati e/o previdenziali;

ospiti/ricoverati presso strutture di accoglienza sanitarie di cui il costo e’ a totale carico del Fondo Sanitario Regionale.

I cittadini interessati potranno presentare l’istanza entro e non oltre le ore 12.00 del 30 giugno 2020.

La documentazione da presentare, pena l’ esclusione, dovra’ essere la seguente:

1. istanza di candidatura, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta e compilata in ogni sua parte dal concorrente;

1.1. copia del documento di identità in corso di validità;

1.2. certificazione ISEE rilasciata con data a partire dal 16 gennaio 2020;

1.3. certificato di iscrizione al Centro per l’Impiego, rilasciato con data seguente l’avviso.

La suddetta documentazione dovra’ essere inserita in busta chiusa recante la seguente dicitura: “SELEZIONE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO SPACES (SPAZIO PER ACCOGLIERE COSTRUIRE ESPERIENZE SOCIALI). CUP C31E19000080006. AVVISO AGORA’ ABRUZZO – SPAZIO INCLUSO – Intervento 24. NON APRIRE” ed inviata con una delle seguenti modalità:

1) tramite Raccomandata A/R , al seguente indirizzo : Ufficio di Piano, Ads 7 – Vasto, Piazza Barbacani, 66054 Vasto (CH) ( Ente capofila del progetto );

2) consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Chieti o di Casalincontrada.

Non farà fede il timbro postale ma esclusivamente la data di acquisizione della busta da parte dell’Ufficio Protocollo. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il termine previsto, anche se sostitutive o aggiuntive rispetto a quella precedentemente presentata. Le buste pervenute oltre il termine di presentazione previsto, non verranno aperte e saranno conservate dal Comune di Vasto – Capofila del progetto.