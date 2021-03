Giulianova, Consiglio Comunale: l’odg del 26 marzo 2021

GIULIANOVA – E’ convocato il Consiglio Comunale per venerdì 26 marzo 2021, alle ore 16.00, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale di Giulianova (Corso Garibaldi, 109).

In osservanza alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare gli assembramenti, causa emergenza Coronavirus, la seduta si svolgerà a “Porte Chiuse”, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute 26/02/2021;

2. Piano delle alienazioni e valorizzazione di beni immobili di proprietà comunale per l’anno 2021;

3. Verifica qualità e quantità aree destinate ad insediamenti pubblici a carattere residenziale, produttivo e terziario – Determinazione costi per l’anno 2021;

4. Regolamento per l’introduzione ed applicazione canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria – Art. 1 commi da 816 a 847 Legge 160/2019;

La pubblicità della seduta consiliare e la relativa registrazione saranno garantite dalla diretta streaming sul portale web del Comune di Giulianova.

Tutti i partecipanti al Consiglio Comunale sono invitati a rispettare le distanze di sicurezza e ad indossare la mascherina.

I giornalisti sono inviati a partecipare ma dovranno sostare nell’androne antistante la sala consiliare e potranno entrare uno alla volta. Queste precauzioni si rendono necessarie perché, con un numero elevato di presenze, non si garantirebbe la necessaria distanza di sicurezza.

Qualora la seduta andasse deserta, la seconda rimane convocata il 27 marzo 2021, alle ore 20.30.