Pescara, l’Acquario nella Neonatologia dell’Ospedale

L’Acquario nella neonatologia dell’Ospedale di Pescara: un sogno diventato realtà grazie alle donazioni di cittadini e aziende

PESCARA – Il progetto “Ospedali dipinti” è un progetto artistico che si pone l’obiettivo di rendere più belli e accoglienti i reparti pediatrici degli ospedali, trasformando gli ambienti con stupendi dipinti. Il progetto nasce nel 2012 dall’iniziativa dell’artista Silvio Irilli, uno degli artisti più apprezzati e stimati nel panorama internazionale dell’Arte contemporanea. Tutte le opere sono realizzate personalmente dal maestro con materiali certificati per gli ospedali. Irilli realizza personalmente splendidi paesaggi e scorci subacquei con cui vengono decorate le pareti dei reparti, rendendoli così molto più accoglienti per i più piccoli. Nel corso di questi anni sono stati decorati i reparti di più di venti ospedali in tutta Italia e il progetto ha riscosso anche l’apprezzamento del Presidente della Repubblica.

Il rinnovo dell’ospedale di Pescara è stato possibile grazie all’Associazione Team Enjoy Event&fun, nonché grazie alle generose donazioni di imprenditori del territorio e non, tra cui Steve Jones-Buona, nel ruolo di co-sponsor. Il progetto non ha comportato nessuna spesa per l’ospedale ed è stato finanziato interamente grazie alla generosità dei privati. Il reparto completamente rinnovato è stato riconsegnato a medici e infermieri lo scorso 14 marzo. La Terapia Intensiva di Neonatologia si è così trasformata in un acquario, con delfini, tartarughe e pesci colorati che potranno accogliere bambini, famiglie e stare vicino agli operatori sanitari con il sorriso.

«Sono orgogliosa che il nostro reparto sia stato inserito nel progetto Ospedali Dipinti dal Team Enjoy di Modena, perché essere circondati dal bello allontana le paure», commenta la Dottoressa Susanna Di Valerio, Primario dell’Unità Operativa di Neonatologia e TIN dell’Ospedale di Pescara.

Il progetto dell’Acquario in Neonatologia è stato sostenuto e promosso fin dall’inizio dall’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Pescara, Alfredo Cremonese, che dichiara: «voglio ringraziare di vero cuore tutti coloro che hanno dato un piccolo contributo per realizzare un grande sogno: grazie per aver risposto all’appello, abbiamo centrato un traguardo davvero importante».

Edoardo Cioni, Ad di Steve Jones-Buona, dichiara: “Il progetto “Ospedali Dipinti” è pienamente in linea con la filosofia aziendale di Steve Jones-Buona, che si impegna ogni giorno per il benessere a misura di bambino. L’iniziativa non si ferma a quanto già realizzato. L’obiettivo è quello di portare il progetto in altri ospedali italiani e la nostra Società si impegnerà a sostenere le future raccolte fondi, nonché ad allacciare relazioni con onlus e fondazioni locali, per favorire l’iniziativa”

Steve Jones-Buona

Fondata nel 2000 da Stefano Cioni, Steve Jones è una PMI tutta italiana, a conduzione familiare, con sede a Sesto Fiorentino (FI), che con il brand Buona pensa, sviluppa, produce e commercializza prodotti per il benessere dei bambini, quali: latti per l’infanzia (BBMilk), alimenti biologici per l’infanzia (Buona BIO), integratori alimentari e dispositivi medici basati su criteri di qualità, evidenza scientifica e sicurezza. Con un fatturato 2020 di 21 milioni di euro, la Società impiega 150 dipendenti ed è presente con 1 filiale in Spagna, e con distributori in diversi paesi. In Italia, la Società si avvale di una qualificata rete di 50 informatori medico-scientifici che tengono aggiornati oltre 10.000 pediatri, tra ambulatoriali e ospedalieri, coprendo totalmente il territorio. La crescente notorietà data da prodotti efficaci e di qualità consente alla Società di proseguire un piano di internazionalizzazione che sta portando all’espansione e all’affermazione del brand in vari Paesi nel mondo, soddisfacendo la domanda dei mercati più esigenti. https://www.buona.it/.

«Sono orgogliosa che il nostro reparto sia stato inserito nel progetto Ospedali Dipinti dal Team Enjoy di Modena, perché essere circondati dal bello allontana le paure», commenta la Dottoressa Susanna Di Valerio, Primario dell’Unità Operativa di Neonatologia e TIN dell’Ospedale di Pescara.

Il progetto dell’Acquario in Neonatologia è stato sostenuto e promosso fin dall’inizio dall’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Pescara, Alfredo Cremonese, che dichiara: «voglio ringraziare di vero cuore tutti coloro che hanno dato un piccolo contributo per realizzare un grande sogno: grazie per aver risposto all’appello, abbiamo centrato un traguardo davvero importante».

Edoardo Cioni, Ad di Steve Jones-Buona, dichiara: “Il progetto “Ospedali Dipinti” è pienamente in linea con la filosofia aziendale di Steve Jones-Buona, che si impegna ogni giorno per il benessere a misura di bambino. L’iniziativa non si ferma a quanto già realizzato. L’obiettivo è quello di portare il progetto in altri ospedali italiani e la nostra Società si impegnerà a sostenere le future raccolte fondi, nonché ad allacciare relazioni con onlus e fondazioni locali, per favorire l’iniziativa”