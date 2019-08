Pescara, furto in un supermercato: arrestata una donna

PESCARA – Nella giornata di ieri 20 agosto 2019, la Polizia di Stato è intervenuta presso l’attività commerciale denominata “LIDL” per un furto di alcuni generi alimentari. I Fatti: alle ore 14:10 circa la sala operativa della locale Questura inviava una volante presso il supermercato “LIDL” di via Tiburtina snc, in quanto una cittadina italiana, identificata in seguito per M.S., aveva perpetrato alcuni generi alimentari dal negozio e dopo aver pagato delle bevande, cercava di guadagnare l’uscita con altri generi alimentari occultati in uno zaino.

M.S. veniva bloccata e la responsabile del supermercato contattava il 113. La volante giunta sul posto, provvedeva ad accompagnare M.S. in Questura, dove veniva tratta in arresto per l’episodio occorso nel pomeriggio.