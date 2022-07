Giovanni Montuori nello staff tecnico delle Panthers Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Le Panthers Roseto sono liete di comunicare l’ingresso di Giovanni Montuori nello staff tecnico in qualità di assistente allenatore di coach Massimo Romano. Si tratta di un ingresso di altissima qualità, con uno dei migliori tecnici abruzzesi che andrà a rafforzare lo staff della prima squadra e allenerà le squadre under del settore giovanile.

Montuori vanta una grandissima carriera da giocatore (ricordiamo i quattro anni nella cosiddetta “Campli dei record” dove è stato capitano conquistando due promozioni) e ha già maturato ottime esperienze come assistant coach in Serie B affiancando grandi nomi quali Andrea Zanchi e Piero Millina. In ambito giovanile ha collaborato fin qui con Happy Drake Giulianova, Basket Insieme Abruzzo, Campli Basket e Basketball Teramo allenando diversi gruppi e diventando anche istruttore nazionale di minibasket. L’ultimo successo cronologico ottenuto è la vittoria del campionato regionale Under 19 Silver con l’Happy Drake Giulianova.

“Sono molto stimolato, incuriosito ed entusiasta di questa nuova parentesi della mia carriera. – ha dichiarato Montuori – Affiancherò un allenatore molto importante come Massimo Romano dal quale apprenderò il più possibile per farmi trovare pronto. Sono contento anche per il ruolo che avrò nel settore giovanile nel quale ritroverò un grande tecnico come Federico Tavani. Cercavo una situazione che potesse darmi nuovi stimoli e le Panthers Roseto sono l’occasione perfetta per ritrovare energia ed entusiasmo. Ringrazio di cuore la società e non vedo l’ora di cominciare”.

“Sono contento di poter lavorare con un tecnico preparato e competente come Giovanni Montuori. – ha dichiarato coach Massimo Romano – Il suo ruolo sarà importantissimo sia nel settore giovanile che nella prima squadra. Collaborare in maniera costruttiva, avere i giusti obiettivi e avere la stessa idea di pallacanestro sarà fondamentale per poter lavorare su queste ragazze. Per noi sarà importantissima la prima squadra ma anche il settore giovanile perché rappresenta il futuro di questa società. Ho trovato una squadra di tecnici e collaboratori preparatissima, ci sono tutti i presupposti per fare bene”.