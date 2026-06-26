Giappone Abruzzo Cinema: il 26 giugno tra infanzia, linguaggio e lavoro

PESCARA – Prosegue con una giornata ricca di cinema, approfondimento culturale e riflessione sul Giappone contemporaneo la quarta edizione di Giappone Abruzzo Cinema, la rassegna promossa dall’Associazione Giappone Abruzzo in corso al Cinema Teatro Massimo di Pescara fino a sabato 27 giugno.

La giornata di venerdì 26 giugno si articola lungo tre direttrici tematiche – memoria, linguaggio e lavoro – offrendo al pubblico un percorso che attraversa l’infanzia, la costruzione del sapere e le dinamiche professionali del Giappone contemporaneo.

Il programma si apre alle 17:00 con Totto-chan, The Little Girl at the Window (Madogiwa no Totto-chan, 2023) di Shinnosuke Yakuwa, adattamento animato del celebre romanzo autobiografico di Tetsuko Kuroyanagi. Ambientato nella Tokyo che precede la Seconda guerra mondiale, il film racconta l’incontro della piccola Totto-chan con la scuola Tomoe Gakuen, un luogo educativo innovativo fondato sulla libertà, sull’ascolto e sul rispetto dell’unicità di ogni bambino. Un’opera che restituisce una riflessione intensa sull’infanzia, sull’educazione e sulla capacità della scuola di diventare spazio di accoglienza anche in tempi difficili.

Alle 19:00 il festival ospita la presentazione del libro Il Kaizen a ostacoli, con la partecipazione di Giulia Ciammaichella, coautrice insieme a Flavia Milesi. L’incontro offre uno sguardo concreto sul Giappone professionale, fatto di relazioni, codici culturali, modelli organizzativi e dinamiche aziendali che influenzano profondamente il modo di comunicare e lavorare. Il volume, nato dall’esperienza diretta delle autrici, guida il lettore dentro situazioni reali di ufficio, gerarchie e linguaggi, superando stereotipi e restituendo un’immagine autentica del Giappone contemporaneo.

A chiudere la giornata, alle 20:30, sarà The Great Passage (Fune wo Amu, 2013) di Yūya Ishii, raffinato adattamento del romanzo di Shion Miura. Il film racconta il lungo lavoro di un gruppo di redattori impegnati nella realizzazione di un nuovo dizionario, trasformando un’impresa editoriale silenziosa in una profonda riflessione sul potere delle parole, sulla precisione del linguaggio e sulla dedizione al lavoro. Attraverso la storia di Mitsuya Majime e dei suoi colleghi emergono valori centrali della cultura giapponese: perseveranza, cura del dettaglio, responsabilità collettiva.

La giornata del 26 giugno conferma la natura multidisciplinare di Giappone Abruzzo Cinema, capace di intrecciare cinema, letteratura, formazione e approfondimento culturale in un unico percorso. Un festival che non si limita alla proiezione di film, ma costruisce occasioni di incontro e conoscenza attorno ai temi che attraversano la società giapponese: dalla memoria storica alle trasformazioni del lavoro, dall’educazione al linguaggio.

Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

PROGRAMMA – VENERDÌ 26 GIUGNO

Ore 17.00 – Totto-chan, The Little Girl at the Window (Madogiwa no Totto-chan, 2023), di Shinnosuke Yakuwa

Ore 19.00 – Presentazione del libro Il Kaizen a ostacoli con Giulia Ciammaichella

Ore 20.30 – The Great Passage (Fune wo Amu, 2013), di Yūya Ishii

INFO

Giappone Abruzzo Cinema 2026

23–27 giugno 2026

Cinema Teatro Massimo – Via Caduta del Forte 15, Pescara.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Sito ufficiale: www.giapponeabruzzo.it

Facebook / Instagram: @giappone_abruzzo

La quarta edizione di Giappone Abruzzo Cinema è realizzata con il patrocinio di Regione Abruzzo e Comune di Pescara e in partnership con Fondazione Pescarabruzzo, Honda, LTS, Black Soda, Sypri, Primo Moroni.