Montesilvano Futsal Cup 2026: in Abruzzo oltre 2000 atleti

MONTESILVANO – Dal 27 giugno al 3 luglio l’Abruzzo torna a essere capitale mondiale del futsal giovanile con la Montesilvano Futsal Cup 2026, manifestazione che quest’anno si svolge con il patrocinio del Ministero per lo Sport e i Giovani. Il torneo, giunto alla sua 13ª edizione, è il più importante appuntamento internazionale di calcio a 5 giovanile disputato in Italia e richiama oltre 2000 atleti provenienti da ogni continente.

Per una settimana il territorio ospiterà 300 partite distribuite in 9 palazzetti dello sport tra le province di Pescara e Teramo, con 108 squadre iscritte nelle categorie maschili e femminili dall’Under 9 all’Under 19. Una dimensione che conferma la crescita costante della manifestazione e la sua capacità di attrarre club e selezioni da tutto il mondo.

Copparoni: “Il futsal parla una lingua universale”

«Il calcio a 5 in Italia è spesso considerato il fratello minore del calcio. È un pregiudizio immeritato, perché manifestazioni come questa dimostrano quanto il nostro sport abbia una propria identità, sappia attrarre i giovani e goda di ottima salute» afferma Luca Copparoni, organizzatore della Montesilvano Futsal Cup.

Quest’anno il carattere internazionale del torneo è ancora più evidente: partecipano due squadre ucraine, SK Sokil e una selezione federale giovanile, due club brasiliani, Botucatuense Futsal e Centro de Treinamento Nando Gana, una rappresentativa australiana dell’Australian Futsal Association e, per la prima volta, una formazione del Kazakistan, il prestigioso Kairat Futsal.

«La lingua del futsal è universale e viene compresa ovunque» aggiunge Copparoni, sottolineando il valore culturale e sociale dell’evento.

Nove impianti coinvolti, finali al Pala Roma

Le gare si disputeranno nei principali palazzetti delle province di Pescara e Teramo:

PalaRigopiano, Pala Giovanni Paolo II, Pala Castagna, Pala Piomba, Pala Senna, Pala Di Nardo, Pala Elettra 2, Centro Sportivo Trisi e Pala Roma, che sarà il cuore della manifestazione.

Il Pala Roma, già sede di incontri della Nazionale italiana, ospiterà tutte le finali, grazie alle sue caratteristiche tecniche e alla capienza adeguata a un evento di questa portata.

Patrocini, sponsor e dirette streaming

La Montesilvano Futsal Cup è organizzata con il supporto degli sponsor Commodore Industries e Officine dello Sport, e con il patrocinio dei Comuni di Montesilvano, Atri, Silvi e Città Sant’Angelo, oltre a quello di US Acli e Opes Italia.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito. Una selezione di partite sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali YouTube e Facebook della manifestazione, ampliando ulteriormente la visibilità internazionale del torneo.

Un evento che fa crescere il territorio

La supervisione organizzativa è affidata allo Sporting Marconi e al Montesilvano Futsal Club, realtà che da anni lavorano per consolidare un appuntamento capace di unire sport, turismo e promozione del territorio.