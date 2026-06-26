Gran Prix Centro Italia Mtb Giovanile: a Prati di Tivo l’ultima prova incorona i campioni 2026

ISOLA DEL GRAN SASSO – Si è chiusa alle pendici del Gran Sasso la quinta e ultima prova del Gran Prix Centro Italia Mtb Giovanile, coincidente con la XCO Prati di Tivo Race, confermando ancora una volta l’eccellente capacità organizzativa della Scuola di Ciclismo Prati di Tivo. Una location spettacolare e un percorso tecnico hanno fatto da cornice all’atto finale di un circuito che, ideato da Pierangelo Brinchi (commissione nazionale fuoristrada FCI), rappresenta uno dei progetti più importanti per la crescita dei giovani biker italiani. Il Gran Prix, infatti, offre ai ragazzi delle categorie agonistiche un contesto formativo di alto livello, favorendo confronto, crescita tecnica e spirito sportivo.

A Prati di Tivo si sono presentati 185 atleti, determinati nonostante il caldo intenso. Il tracciato ha messo alla prova tutti con rock garden, tronchi artificiali, single track tra la vegetazione e salite tecniche su radici: elementi tipici del cross country che hanno permesso ai partecipanti di esprimere al meglio le proprie abilità. Le vittorie di giornata hanno premiato i migliori interpreti di ogni categoria: Federico Del Savio e Maria Tedeschi tra i G6; Enrico Paolo Ciccarese e Susanna Vollero tra gli esordienti 1° anno; Lorenzo Gonnella e Ilary Ceccarelli tra gli esordienti 2° anno; Luciano Schettini e Ilaria Crassetti tra gli allievi 1° anno; Pietro De Micheli e Camilla Magnapane tra gli allievi 2° anno; Diego Polletti e Agnese Calcabrini tra gli juniores.

La prova di Prati di Tivo ha anche assegnato i titoli finali del Gran Prix e le maglie di campione regionale FCI Abruzzo per il cross country. Tra gli esordienti 1° anno si è imposto Edoardo Paoletti (Scuola di Ciclismo Prati di Tivo); tra gli esordienti 2° anno vittorie per Mattia Monticelli e Sylvia Battaglieri, entrambi della stessa società. Successo di Gianmarco Di Gennaro tra gli allievi 1° anno, mentre tra gli allievi 2° anno il titolo è andato a Marco Di Romano (Teramo Bike Experience). Tra gli juniores, la maglia regionale è stata conquistata da Francesco De Santis (Scuola di Ciclismo Prati di Tivo). Le premiazioni sono state affidate a Gabriele Di Meco, vicepresidente del comitato regionale FCI Abruzzo, affiancato dal sindaco di Pietracamela Antonio Villani, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni a un evento di grande valore sportivo e territoriale.

I VINCITORI FINALI DEL GRAN PRIX CENTRO ITALIA MTB GIOVANILE 2026

G6 uomini: Gioele Grosso (Asd Mentana Ciclismo)

G6 donne: Gaia Andreoni (Bravi Platforms Team)

Esordienti uomini 1°anno: Andrea Fabbri (Ciclo Club Appenninico 1907)

Esordienti donne 1°anno: Martina Di Meo (Castelli Romani Cycling)

Esordienti uomini 2°anno: Luca Marchignoli (Pedale Fidentino Race Team)

Esordienti donne 2°anno: Ilary Ceccarelli (Ciclo Club Appenninico 1907)

Allievi uomini 1°anno: Mirko Signorelli (Bikers Petosino Scuola Mtb)

Allievi uomini 2°anno: Pietro De Micheli (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino)

Allieve donne 1°anno: Ilaria Crassetti (Cycling Cafè Racing Team)

Allieve donne 2°anno: Camilla Magnapane (Tormatic Pedale Settempedano)

Juniores uomini: Davide Bondi (Ciclo Club Appenninico 1907)

Juniores donne: Agnese Calcabrini (Recanati Bike Team)

Miglior società: Cicloclub Appenninico 1907