Abruzzo Airport rinnova la partnership con il Pescara

PESCARA – Si è svolta questa mattina all’Aeroporto d’Abruzzo la conferenza stampa dedicata al rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione tra Abruzzo Airport e la Delfino Pescara 1936, un’intesa che conferma lo scalo regionale come Sleeve Sponsor sulla maglia biancazzurra anche per la prossima stagione. L’incontro, organizzato alla vigilia della partenza della squadra per il ritiro estivo di Campo di Giove, ha visto la partecipazione del presidente della Regione Marco Marsilio, del presidente del Pescara Calcio Daniele Sebastiani e del presidente della SAGA Giorgio Fraccastoro, a testimonianza del valore istituzionale e sportivo di una partnership ormai consolidata.

Il rinnovo dell’accordo rafforza un legame pluriennale che unisce il principale hub aeroportuale abruzzese alla società calcistica più rappresentativa del territorio, creando una sinergia capace di promuovere l’immagine regionale attraverso il calcio professionistico. Marsilio ha evidenziato come questa collaborazione permetta all’Aeroporto d’Abruzzo di essere riconosciuto e valorizzato a livello nazionale grazie alla visibilità garantita dal Pescara, mentre allo stesso tempo offre alla squadra un sostegno concreto nel proprio percorso agonistico. Il presidente ha espresso l’auspicio che questa intesa possa accompagnare il club verso una stagione di soddisfazioni, rispecchiando le ambizioni della piazza e della società.

La partnership si inserisce nella campagna di comunicazione che porta con sé lo slogan “Insieme, sempre più in alto”, un messaggio che sintetizza perfettamente l’obiettivo condiviso: far crescere il territorio attraverso la collaborazione tra sport e infrastrutture strategiche. Il logo di Abruzzo Airport, ben visibile sulla manica della storica maglia biancazzurra, diventa così simbolo di un percorso comune che punta a rafforzare l’identità regionale e a promuovere le eccellenze locali.

In un momento in cui la valorizzazione del territorio passa anche attraverso il racconto sportivo, questa partnership rappresenta un esempio concreto di come istituzioni, infrastrutture e realtà calcistiche possano lavorare insieme per generare visibilità, attrattività e senso di appartenenza. Abruzzo Airport e Pescara Calcio continuano a volare nella stessa direzione, con l’obiettivo di portare il brand Abruzzo sempre più lontano e sempre più in alto.