Tornareccio Music Camp 2026: quaranta giovani musicisti in arrivo

TORNARECCIO – Saranno quaranta giovani talenti della musica, provenienti da tutta la regione, a dare vita alla sesta edizione del Tornareccio Music Camp, in programma dal 21 al 25 luglio. L’iniziativa, promossa dal Comune di Tornareccio e organizzata dall’APS L’Olandese Volante in collaborazione con il Centro Didattico Musicando, si conferma uno degli appuntamenti estivi più attesi dedicati alla formazione musicale giovanile in Abruzzo.

Il sindaco Nicola Iannone sottolinea il valore educativo del progetto, che negli anni è diventato un punto di riferimento per la crescita culturale dei ragazzi: attraverso la musica, i giovani sviluppano creatività, ascolto, collaborazione e rispetto reciproco. L’estate, ricorda il primo cittadino, può essere un tempo di svago ma anche di formazione, di nuove amicizie e di esperienze che lasciano un segno.

Per cinque giorni Tornareccio accoglierà giovani e giovanissimi musicisti impegnati in un percorso che va oltre la semplice didattica. Laboratori, lezioni individuali, musica da camera, prove orchestrali e corali saranno guidati da maestri qualificati e da uno staff educativo che accompagnerà i partecipanti in ogni fase del Camp. L’offerta formativa comprende pianoforte, canto, coro, orchestra e musica da camera, articolati su più livelli per garantire un percorso calibrato sulle competenze di ciascun allievo. Accanto allo studio, trovano spazio momenti di socializzazione e collaborazione, con i ragazzi più grandi che affiancheranno i più giovani nello studio delle parti orchestrali, rafforzando lo spirito di squadra che caratterizza il Music Camp.

Come da tradizione, ogni giornata si concluderà con appuntamenti musicali aperti al pubblico, durante i quali gli allievi si esibiranno accanto ai docenti. Il programma prevede il concerto del 22 luglio nella frazione di San Giovanni; il 23 luglio, nel centro storico, l’evento “Musica fra note, mosaici e bellezza”, in collaborazione con A.M.A. Associazione Amici del Mosaico Artistico e l’Accademia Ars Antiqua di Atessa; il 24 luglio il concerto in piazza Fontana, preceduto dall’esibizione pomeridiana “I nostri giovanissimi” al centro polifunzionale; il 25 luglio, infine, il Concerto finale a Monte Pallano, che chiuderà la settimana di studi.

Anche quest’anno la comunità di Tornareccio sarà protagonista dell’accoglienza: Comune, associazioni locali, strutture ricettive e volontari sostengono un’iniziativa che negli anni è diventata un appuntamento fisso dell’estate tornarecciana, contribuendo alla promozione del territorio e delle sue eccellenze. Per cinque giorni, ricorda il sindaco Iannone, il paese accoglierà ragazzi provenienti da diverse realtà, offrendo loro l’opportunità di conoscere tradizioni, patrimonio culturale e identità del luogo. La musica diventa così un’occasione di incontro e scambio, capace di valorizzare non solo le capacità artistiche dei partecipanti, ma anche la bellezza e l’ospitalità del territorio.

Il Tornareccio Music Camp si conferma un laboratorio di talenti, un luogo di crescita e un’importante occasione di valorizzazione culturale per l’intero territorio, dove la musica diventa linguaggio universale capace di creare legami, favorire la crescita dei giovani e rafforzare il senso di comunità.