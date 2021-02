GdF, il Comandante Regionale Abruzzo in visita al Prefetto di Pescara

PESCARA – Il Generale di divisione Gianluigi D’Alfonso, Comandante Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, nella mattinata odierna, accompagnato dal Comandante Provinciale Col. Grisorio, ha incontrato – nel rispetto della normativa sanitaria vigente – l’Autorità di governo di Pescara, il Prefetto Giancarlo Di Vincenzo.

In occasione dell’incontro le due Autorità hanno sviluppato un proficuo scambio di considerazioni sulle maggiori tematiche operative affidate dalle direttive ministeriali al Corpo e, ancor più, si sono scambiati utili contributi anche con riferimento all’attività di monitoraggio finalizzata a prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia sana della Provincia sfruttando la crisi economica determinata dall’attuale pandemia.

Il Prefetto, che di recente ha fatto visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, consapevole dell’operatività dei reparti del Corpo in provincia, illustrata in quel contesto, ha espresso al Generale D’Alfonso, il suo vivo apprezzamento per l’attività istituzionale svolta dalla Guardia di Finanza sul territorio e per i notevoli risultati conseguiti nei comparti di competenza esclusiva o primaria, contro ogni forma di illegalità economico – finanziaria, a tutela dell’erario, della spesa pubblica, del mercato e dei consumatori. Altresì ha riconosciuto gli sforzi e la sempre pronta disponibilità assicurata per il presidio costante prestato, anche in concorso con le altre Forze di Polizia, per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica a favore della collettività, soprattutto nelle aree più sensibili del capoluogo e della provincia.

Il Prefetto ha espresso parole di apprezzamento anche per le molteplici attività svolte dai Finanzieri in questo particolare momento storico, anche nei servizi interforze finalizzati al contenimento della pandemia in atto, il cui coordinamento è rimesso proprio alla sua funzione e responsabilità di Autorità prefettizia.

Al termine dell’incontro il Comandante Regionale ha ringraziato l’Autorità di Governo per l’apprezzamento rivolto ai propri uomini, impegnandosi a garantire la massima collaborazione all’Autorità di Governo.