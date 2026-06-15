Poste Italiane, nuovi webinar per i cittadini abruzzesi

REGIONE – Proseguono anche questa settimana gli appuntamenti online di Poste Italiane dedicati ai cittadini abruzzesi e alla diffusione della cultura finanziaria. Sono infatti in programma nuovi webinar gratuiti pensati per offrire strumenti utili alla gestione consapevole del denaro, alla pianificazione del futuro e alla tutela dei propri obiettivi personali e familiari.

Il primo doppio incontro è fissato per martedì 16 giugno, alle 10 e alle 16, con il focus su risparmio e investimenti. I relatori approfondiranno strategie e buone pratiche per amministrare in modo efficace le proprie risorse economiche, migliorare la capacità di risparmio e costruire un percorso finanziario equilibrato.

Giovedì 18 giugno saranno invece protagonisti due temi centrali della pianificazione di lungo periodo. Alle 10 spazio al passaggio generazionale, con indicazioni su come organizzare il trasferimento del patrimonio in modo responsabile e consapevole. Alle 16 si parlerà de Il corso della vita, un percorso che aiuta a leggere i propri bisogni nelle diverse fasi dell’esistenza per programmare obiettivi realistici e sostenibili.

I webinar del martedì pomeriggio e del giovedì pomeriggio saranno disponibili anche con sottotitoli e interprete LIS, garantendo così un accesso inclusivo ai contenuti formativi.

Per partecipare è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all’Educazione Finanziaria sul sito di Poste Italiane, scegliere l’argomento di interesse e registrarsi gratuitamente. All’interno della piattaforma sono disponibili anche numerosi contenuti multimediali, tra cui la serie di podcast “Generazione EF – Al femminile”, che offre consigli pratici per gestire le finanze personali con equilibrio, tra vita quotidiana e obiettivi economici.

L’iniziativa conferma l’impegno di Poste Italiane nel promuovere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale accessibile a tutti, in linea con i principi ESG sostenuti a livello internazionale.