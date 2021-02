Giulianova, prima riunione CdA Ente Porto e nomina Vice Presidente

GIULIANOVA – Si è svolta ieri alle 17,00, presso la Sede sociale, alla presenza del Direttore Maurizio Ferrari e di due Componenti del Collegio Sindacale, Soccorsa Ciliberti e Serena Serenella, la prima riunione di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Ente Porto di Giulianova nominato dall’Assemblea dei Soci lo scorso 18 gennaio.

Dopo l’incontro con il personale dipendente e la successiva presa d’atto del Documento di Programmazione 2021-2023 e del Bilancio di previsione per l’anno in corso, approvato dall’Assemblea a Novembre, il Consiglio di Amministrazione ha nominato, con scelta unanime, l’Ing. Fabrizio Bonaduce quale Vice Presidente dell’ENTE. Fabrizio Bonaduce, ingegnere con studio in Giulianova, si occupa da diversi anni di sviluppo e progettazione di impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili.

“Inizia ufficialmente da oggi con i migliori auspici la sfida del nuovo Consiglio di Amministrazione con l’obiettivo di “portare in porto” i progetti già avviati e finanziati ed intercettare nuove risorse per il miglioramento dei servizi e dell’offerta a tutti coloro che usufruiscono della struttura portuale.

In questa prima fase è indispensabile, per il Presidente ed i Consiglieri, raccogliere tutte le informazioni ed ascoltare tutti coloro che giornalmente vivono il Porto, al fine di poter condividere al meglio le scelte strategiche che verranno prese nelle prossime settimane. A questo scopo sono già fissati diversi appuntamenti già dalla giornata di sabato.

Tutto quanto sopra esposto potrà essere realizzato con maggior efficacia attraverso un’interlocuzione diretta e continua con gli Enti Consorziati ed in particolare con la Regione Abruzzo e il Comune di Giulianova” lo riferisce il presidente dell’Ente Porto di Giulianova, Valentino Ferrante.