La presentazione del libro avverrà il 31 marzo nell’ambito dell’incontro “Calcio e letteratura” organizzato dall’ASD Virtus Scerne

PINETO – L’ASD Virtus Scerne propone per i propri associati per il giorno 31 Marzo, la presentazione del libro della scrittrice e giornalista Francesca Di Giuseppe “L’evoluzione del gioco e il calcio femminile”.

“Calcio e letteratura” questo il titolo dell’incontro, sarà l’occasione non solo per parlare del saggio ma anche per dare voce alle calciatrice della squadra femminile di calcio a 5 della Virtus Scerne. Il calcio raccontato dalla voce diretta delle protagoniste.

L’incontro, che si terrà attraverso un’apposita piattaforma, vedrà partecipare gli associati, i dirigenti, il Responsabile Aldo Ammazzalorso e il Presidente della Società Mauro Di Tecco e naturalmente le calciatrici e i calciatori; modererà la serata la giornalista Edda Migliori.

“Ogni momento in cui si parla di calcio femminile è sempre prezioso– ha dichiarato Aldo Ammazzalorso, Responsabile dell’ASD Virtus Scerne- Ormai nel 2021 non possono più esistere luoghi comuni e quindi ben vengano occasione come queste per fare conoscere sempre più la nostra squadra femminile e il movimento in generale”.

“Sono molto emozionata per questo appuntamento– ha spiegato la scrittrice Francesca Di Giuseppe- Parlare del mio libro a una platea composta da calciatrici, piccoli e grandi atleti, tecnici e addetti ai lavori mi gratifica. Ringrazio ASD Virtus Scerne per l’opportunità e spero presto di conoscere tutti di persona in un evento in presenza”.

Il libro “L’evoluzione del gioco e il calcio femminile”, edito da Lupi Editore è in vendita su Amazon. Per ulteriori informazioni: postcalcium@gmail.com.