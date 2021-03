Solidarietà dei sindaci di Fossacesia e Torino di Sangro per i lavoratori della Esplodenti Sabino

FOSSACESIA – “Esprimiamo, anche a nome dell’Anci Abruzzo, tutta la nostra solidarietà agli 80 lavoratori della Sabino Esplodenti che, dal mese di gennaio sono senza stipendio e che non hanno alcuna certezza sul loro futuro”. – commentano così i Sindaci di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio e Torino di Sangro Nino Di Fonso, dopo aver incontrato i tre rappresentanti sindacali dell’azienda, ossia Antonio La Viola della UILTEC, Candeloro Di Tullio della FIMCA CISL e Paolo Iocco della CGIL.

Il tragico incidente avvenuto il 21 dicembre scorso, costato la vita a tre dipendenti, ha avuto come conseguenze la chiusura dello stabilimento da parte dell’Autorità Giudiziaria e la sospensione della licenza decretata dalla Prefettura di Chieti.

“Siamo certi che la Procura di Vasto stia con solerzia facendo luce su quanto accaduto, ma allo stesso tempo auspichiamo, anche in rappresentanza dell’Anci Abruzzo, che al più presto questa situazione si risolva e che per gli 80 dipendenti e le loro famiglie si possa superare questo difficile momento. Facciamo appello anche al Ministero delle Attività Produttive ed alla Regione Abruzzo affinchè si adoperino per risolvere il problema del lavoro degli operai”.