Pescara, Piano della Mobilità sostenibile: la nota di Foschi

PESCARA – “Sono 18 le Osservazioni presentate da Associazioni, aziende e singoli cittadini contro il Piano della Mobilità sostenibile approvato dalla giunta Masci. Lo hanno rivelato oggi i tecnici nel corso della nuova seduta della Commissione Mobilità: attualmente gli uffici, con l’ingegner Giuliano Rossi e l’architetto Giancarla Fabrizio, hanno aperto l’istruttoria delle proposte di modifica al piano e, non appena la procedura sarà completata, verrà esaminata in Commissione per poi approdare in Consiglio comunale con l’accoglimento o la bocciatura motivata delle istanze. Si tratta di fatto dell’ultimo passaggio del documento complesso che contiene scelte infrastrutturali strategiche che comunque vanno a incidere sul tessuto cittadino, oltre che sullo stile di vita dei pescaresi e di tutti coloro che vengono a Pescara per studio, lavoro, salute o tempo libero”. Lo ha detto il Presidente della Commissione Mobilità Armando Foschi in riferimento all’esito della seduta che ha visto la partecipazione della struttura tecnica comunale e dell’assessore delegato Luigi Albore Mascia.

“Tutti abbiamo la consapevolezza che, con l’approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, cambierà il futuro della città in termini di mobilità – ha ricordato il Presidente della Commissione Foschi -. Cambierà in termini di infrastrutture, dotando Pescara del nuovo svincolo a Colle Caprino, del nuovo asse di collegamento diretto tra via Colli Innamorati e lo svincolo di strada comunale via Prati, del completamento della filovia che per ora arriverà sino a San Silvestro a sud e sino a San Giovanni Teatino, verso ovest, ma i due nuovi rami saranno solo il preludio per l’ulteriore allungamento della linea di trasporto pubblico di massa a basso impatto ambientale sino a Francavilla al Mare e sino a Chieti, al fine di dare una opportuna alternativa pubblica a chi oggi raggiunge la nostra città in auto, abbattendo il volume dei 118mila veicoli privati che ogni giorno entrano ed escono da Pescara. E la nuova dotazione infrastrutturale comprenderà anche l’installazione di quelle attrezzature che mirano a potenziare la mobilità elettrica, dalle colonnine per la ricarica delle auto elettriche a quelle dedicate alle bici, e poi lo scooter sharing, il BiciPlan, le 140 bici a pedalata assistita disponibili per chi vuole spostarsi su Pescara e i monopattini elettrici.

Strutture – ha aggiunto il Presidente Foschi – che cambieranno il volto di Pescara entro i prossimi dieci anni, esattamente com’è accaduto con l’approvazione, agli inizi del 2000, del Piano della Mobilità che determinò la costruzione del nuovo Ponte Flaiano e il raddoppio del Ponte Capacchietti, solo per citare i due esempi più eclatanti. Non solo: una volta approvato il Pums, avremo la possibilità di intercettare poderosi finanziamenti previsti dal Recovery Plan. Ovviamente il Piano è stato sottoposto al periodo di pubblicazione per consentire ai cittadini di prendere visione del documento ed eventualmente presentare proposte di modifica e, alla scadenza dei termini, sono arrivate agli uffici 18 Osservazioni, provenienti molte dagli stessi cittadini e Associazioni, e per la maggior parte inerenti l’organizzazione delle piste ciclabili cittadine.

Oggi – ha detto il Presidente Foschi – l’Ufficio mobilità ha già aperto la fase istruttoria per ciascuna singola osservazione, ovvero l’analisi dei contenuti e la verifica della compatibilità di ogni proposta rispetto al Pums, al termine di tale procedura gli stessi uffici avanzeranno una propria proposta circa le osservazioni accoglibili o meno, proposta che verrà sottoposta al giudizio del Consiglio comunale, unitamente alla delibera del Piano stesso della Mobilità sostenibile, ovvero l’ultima parola spetterà all’assemblea civica. E proprio per agevolare il confronto tra le forze politiche prima del Consiglio, la stessa proposta finale elaborata dagli Uffici avrà un passaggio in Commissione, al fine di consentire ulteriori integrazioni se necessarie prima di affrontare l’aula”.