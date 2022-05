Fossacesia, aperte le iscrizioni per la Festa della Musica 2022

La manifestazione si svolgerà all’Abbazia di San Giovanni in Venere. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il prossimo 13 giugno

FOSSACESIA – Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2022 della Festa della Musica, organizzata dal Comune di Fossacesia che, anche quest’anno, si svolgerà nella cornice dell’abbazia di San Giovanni in Venere. L’evento, promosso dal ministero dei Beni e delle Attività Culturali si tiene nell’ambito della giornata dedicata alla Musica che si festeggia in tutta Europa, ed è rivolto ad artisti appartenenti a diversi generi musicali, dal rock al pop, dal jazz alla musica leggera, fino ad arrivare alla disco music. Si tratta di concerti gratuiti in cui dilettanti o professionisti potranno esprimersi liberamente. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il prossimo 13 giugno 2022. Per partecipare alla festa di Fossacesia è sufficiente registrarsi sul sito www.festadellamusica.benicultuturali.it accedendo alla voce “Iscrizioni” e successivamente a “Iscrizioni artisti” e aggiungere la località di Fossacesia. Per maggiori informazioni, info@comune.fossacesia.ch.it, oppure chiamando al numero di telefono 0872.622242