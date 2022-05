LP in concerto a Chieti: come ottenere i biglietti

Il tour italiano della cantautrice statunitense farà tappa all’Anfiteatro La Civitella di Chieti giovedì 21 luglio

CHIETI – La cantautrice statunitense di origini italiane LP, all’anagrafe Laura Pergolizzi, il prossimo 21 luglio si esibirà a Chieti all’Anfiteatro La Civitella. Il concerto è organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Alhena Entertainment.

Il tour in Italia è stato anticipato dall’uscita del suo ultimo album ‘Churches’, 15 canzoni, un lavoro in cui si fondono senza mai stonare pop, rock, soul e un pizzico di folk (e/o dance). Per LP ognuno di noi è un tempio, una sorta di chiesa .

“Churches” parla insomma del ‘Tempio’ da cui ripartire, che siamo noi stessi e le relazioni che ci sostengono.Il perno su cui ruota questo disco è l’amore. Possiamo dire che tutte le sue canzoni si muovono in una traiettoria che è quella del rock fatto di fragilità e di forze, di melodie e di irruenze rock’n’roll. Del resto, tutti i movimenti dell’album girano intorno al cuore, alle relazioni e alla dichiarazione dell’amore.

LP in concerto riproporrà dal vivo, oltre a quelli di “Churches”, tutti i brani del suo repertorio che hanno scalato le classifiche non solo del nostro paese ma di tutto il mondo. Da “Lost on You” (più di 1 miliardo di streams in tutto il mondo) ad “Other People” fino a “The One That You Love”, uscita la scorse estate, il cui video ha raggiunto più di 17 milioni di visualizzazioni su YouTube.

I biglietti sono in vendita on line sui circuiti TicketOne (www.ticketone.it), Ciaotickets (www.ciaotickets.com), e nelle prevendite abituali autorizzate TicketOne (https://www.ticketone.it/help/outlets/) e Ciaotickets (https://www.ciaotickets.com/punti-vendita).

Questi i prezzi:

Poltronissima Numerata 57.50 €

Poltrona Numerata 46.00 €

Poltrona Laterale Numerata 40.25 €

Gradinata Cemento Non Numerata 40.25 €