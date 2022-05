My English Box e Storie in scatola per GiocaCultura: ecco quando

GIULIANOVA – Con domenica 29 maggio giungono al termine gli appuntamenti primaverili di “GiocaCultura”, il programma di attività didattiche per i visitatori e i lettori più giovani dei musei e della biblioteca comunale di Giulianova.

Alle 10.30, in Biblioteca “Bindi”, con “My English Box: The very hungry caterpillar”, i piccoli lettori dai 5 ai 10 anni saranno guidati da Valeria Marziani in una lezione tutta in lingua, partendo dalla lettura di un grande classico della letteratura inglese: “The very hungry caterpillar” di Eric Carle. A seguire, un gioco permetterà di ripercorrere l’intera storia. Grazie all’ utilizzo di diversi ingredienti della dispensa, si conoscerà il ciclo vitale della farfalla.

Alle 16, invece, ancora in Biblioteca civica, sarà la volta di “Storie in Scatola: Il piccolo giardiniere”. Cristiana e Claudia Palandrani accompagneranno bambine e bambini dai 4 ai 7 anni all’ascolto di tre albi illustrati: “Il giardino curioso” di Peter Brown, “Il piccolo giardiniere” di Emily Hughes e “Il giardiniere notturno” di Terry Fan. Il laboratorio abbinato svilupperà la costruzione di giardini immaginari in miniatura, attraverso l’utilizzo della sabbia cinetica e vari elementi naturali, come pietre, foglie e legnetti.

Le attività hanno un costo di 10 euro a partecipante e devono essere prenotate entro sabato 28 maggio al numero 0858021290, scrivendo a museicivici@comune.giulianova.te.it o alle pagine social del Polo Museale Civico o della Biblioteca civica “Vincenzo Bindi”.

Si ricorda che la Pinacoteca civica casa museo “Vincenzo Bindi” è aperta alle visite il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.