Nuova delegazione di Fondazione Veronesi, inaugurazione a Pescara

La presentazione si terrà domenica 31 marzo presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara

PESCARA – Si è costituita a Pescara una nuova delegazione di Fondazione Umberto Veronesi, che verrà presentata durante l’evento d’inaugurazione fissato per domenica 31 marzo alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara, in piazza Italia 1.

Saranno presenti il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il Sindaco Marco Alessandrini, il Presidente di Fondazione Umberto Veronesi Paolo Veronesi, il Direttore Generale ASL Pescara Armando Mancini, il Referente per l’Università degli Studi Gabriele D’Annunzio Chieti – Pescara per i rapporti con la ASL di Lanciano, Vasto e Chieti Leonardo Mastropasqua, ed Ester Sara Di Filippo, Ricercatrice di Fondazione Umberto Veronesi. L’incontro sarà moderato da Paolo Mastri, giornalista de Il Messaggero Pescara.

La Responsabile della delegazione sarà Gabriella Gallucci, presente altresì all’inaugurazione, che si adopererà affinché le istituzioni e i cittadini della provincia vorranno sposare gli ideali e gli obiettivi di Fondazione, sostenendone le attività e partecipando attivamente alle manifestazioni e alle campagne di sensibilizzazione che saranno programmate per finanziare la ricerca scientifica.

“Ho deciso di intraprendere questa sfida poiché penso che la prevenzione e la ricerca scientifica nella cura del cancro ricoprano un ruolo fondamentale nella sconfitta di questa malattia. Impegnarsi a fondo nel trasferire questi concetti all’interno del tessuto sociale, in una comunità cittadina come la mia, è l’unica strada per far maturare e accrescere questa consapevolezza. Solo tramite la coesione tra istituzioni, cittadini ed enti del terzo settore, come Fondazione Umberto Veronesi, è possibile che ciò avvenga. Mi occuperò pertanto di portare all’attenzione della comunità pescarese la necessità che ricopre la prevenzione, far capire il modo in cui essa si declina nel quotidiano. Prevenire vuol dire infatti sensibilizzare l’opinione comune, rendere fruibile la ricerca scientifica alle persone, far capire che senza la ricerca è impossibile abbreviare la distanza che c’è ancora tra la malattia e la cura. Solo con un impegno significativo possiamo portare avanti questa battaglia: attraverso la collaborazione, l’educazione e la sensibilizzazione quotidiana sono convinta che raggiungeremo quei risultati tracciati e auspicati dal prof. Umberto Veronesi” – afferma Gabriella Gallucci, Responsabile della delegazione pescarese.