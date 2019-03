Aeroporto d’Abruzzo, in crescita i dati sui passeggeri a inizio 2019

6,7% in più il traffico registrato tra gennaio e febbraio 2019. Paolini “Un successo assoluto che rappresenta un altro importante risultato”

PESCARA – Prosegue il trend di crescita all’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo, dove tra gennaio e febbraio 2019, si sono registrati 83226 passeggeri, il 6,7% in più rispetto allo stesso periodo del precedente anno. Numeri, che ben si inseriscono nel più ampio contesto di sviluppo dello scalo, tra lavori di modernizzazione, nuovi voli e nuove attività.

“Un risultato storico – commenta il Presidente Saga Enrico Paolini – che presentiamo oggi con estrema soddisfazione, ma che, soprattutto, conferma la svolta avvenuta nel nostro Aeroporto negli ultimi dieci mesi. Il numero dei passeggeri registrato tra gennaio e febbraio – prosegue Paolini – è un successo assoluto che rappresenta un altro importante risultato, alla vigilia di 14 nuovi voli settimanali che decolleranno già dal prossimo mese di aprile e che si affiancano ai lavori di ristrutturazione dello scalo ed all’apertura di nuove attività all’interno della struttura, che rendono il nostro Aeroporto più moderno e confortevole per chi viaggia”.

Un Aeroporto nuovo ed accogliente, con due bar ed il centro commerciale fuori e dentro l’area gates, una nuova “Sala Amica” messa a disposizione dei disabili e nuove attività commerciali di prossima apertura che prevedono una tabaccheria, un’agenzia immobiliare e punti vendita di prodotti tipici regionali, liquori abruzzesi ed un negozio di pelletteria ed abbigliamento.

Un percorso che spinge verso l’obiettivo del milione di passeggeri, in gran parte stranieri e che si affianca ad altre importanti iniziative strategiche, come il nuovo Coordinamento degli Aeroporti di Pescara, Ancona e Perugia “da noi costituito – ha detto Paolini – e che potrebbe essere decisivo nel rapporto con il Governo. Continueremo a lavorare bene in questa direzione – ha concluso il Presidente della Saga – puntando molto anche sulla comunicazione continua di quello che stiamo facendo, supportata da tutti gli organi di informazione regionale, che voglio ringraziare pubblicamente”.