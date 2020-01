Film in Abruzzo: novità al cinema dal 9 gennaio 2020 [trailers]

Cinque i film in uscita nelle sale dal 9 gennaio 2020. Tra questi Hammamet, Piccole donne e Sulle ali dell’avventura. Trame e trailers

Sono cinque le nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 9 gennaio 2020. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer.

All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece trovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili come i prezzi dei biglietti e altri servizi disponibili.

Cominciamo con City of crime diretto da Brian Kirk con protagonisti Chadwick Boseman, Sienna Miller, Stephan James, Keith David, Taylor Kitsch e J. K. Simmons. Andre Davis è un detective del Dipartimento di Polizia di New York che, dopo la morte di due poliziotti e la scoperta di una gigantesca cospirazione, si lancia in una vera e propria caccia all’uomo. Durante la notte il confine tra inseguito ed inseguitori diventa sempre più labile e, mentre le ricerche s’intensificano per evitare che i killer fuggano da Manhattan, tutti i ventuno ponti dell’isola vengono chiusi per impedire ogni possibile entrata o uscita.

Proseguiamo con Hammamet, il nuovo film di Gianni Amelio che racconterà gli ultimi giorni di uno dei leader politici italiani più discussi. Vale a dire, l’ex presidente del consiglio socialista Bettino Craxi. La pellicola, che avrà come protagonista uno straordinario Pierfrancesco Favino.

La ragazza d’autunno è l’opera seconda del giovanissimo Kantemir Balagov, premiata con la Miglior Regia a Cannes 2019 nel concorso Un Certain Regard e al Torino Film Festival per la miglior attrice. 1945, Leningrado. La seconda guerra mondiale ha devastato la città, demolendo i suoi edifici e lasciando i suoi cittadini a brandelli, sia fisicamente che mentalmente. Anche se l’assedio – uno dei peggiori della storia – è finalmente finito, la vita e la morte continuano la loro battaglia nel relitto che rimane. Due giovani donne, Iya e Masha, cercano senso e speranza nella lotta per ricostruire le loro vite tra le rovine.

Piccole donne è l’dattamento del classico di Louise May Alcott: drammatico, sentimentale, storico, diretto da Greta Gerwig. Narra la storia di quattro sorelle durante la guerra civile americana. In viaggio con la madre, Amy, Jo, Beth e Meg scoprono l’amore e l’importanza dei legami familiari.



Chiudiamo questa carrellata di novità con Sulle ali dell’avventura, un viaggio senza confini che regalerà incredibili emozioni. Il regista di Belle e Sebastien, Nicolas Vanier, torna sul grande schermo con una storia vera. Christian è uno scienziato che studia le oche selvatiche. Thomas, suo figlio, è un adolescente con una forte passione per i videogiochi. Per approfondire il loro rapporto fattosi un po’ complicato con la crescita del ragazzo, Christian decide di portare in vacanza con sé il figlio che vede ovviamente come un incubo l’idea di trascorrere diversi giorni immerso nella natura e lontano da tutti i comfort della vita contemporanea, a cui lui è molto attaccato. La situazione cambia radicalmente prospettive quando i due si trovano inaspettatamente uniti da un unico obiettivo: salvare un particolare tipo di oche dal rischio sterminio. Il comune intento porterà padre e figlio a imbarcarsi insieme sull’aeromobile di Christian per portare a termine la missione.