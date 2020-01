Nuovo consiglio Direttivo dell’associazione Arabona: ecco tutti i nomi

MANOPPELLO – Il 30 Dicembre 2019 presso il Salone dell’Abbazia Santa Maria Arabona, si è tenuta l’Assemblea Generale dei soci dell’Associazione Musicale Culturale “Arabona” per il Rinnovo delle Cariche sociali per l’anno 2020, una delle Associazioni più grandi e importanti di Manoppello e Chieti, un’associazione poliedrica, composta da vari gruppi: il “Coro Polifonico Santa Maria Arabona”, reduce a Settembre dell’Animazione della S. Messa nella Basilica di San Pietro alla presenza del Cardinal Comastri Vicario Generale del Papa, il gruppo “Teatro Arabona” autore di numerosi spettacoli di successo, il gruppo “Elliot Teatro”, protagonista in particolare di due spettacoli al Teatro Marrucino di Chieti, alle Terme Romane di Chieti, il Gruppo Visite Guidate con guide dell’Associazione costantemente impegnate nelle visite guidate in Abbazia, il Gruppo “Mostre d’Arte Arabona” composto da artisti locali tra cui noti scultori, ceramisti, pittori e presepisti locali. Si può dire che l’Abbazia di Santa Maria Arabona, guidata dal Rettore Don Bartolo Turacchio, Vicario della zona pastorale di Scafa e custodita da Padre Nicola Lomurno, si sta ravvivando, da anni viene valorizzata dall’Associazione con eventi musicali, culturali e artistici che portano centinaia di persone a visitare il suggestivo monumento cistercense.

Il Discorso del Presidente e Direttore Artistico Marinelli, che ha ripercorso i principali eventi dell’anno sociale 2019, ha ricevuto numerosi applausi per il successo delle iniziative nel 2019.

La sala gremita ha eletto il Consiglio Direttivo così composto in carica dal 1 Gennaio 2020 accolto dai soci presenti con una standing ovation:

PRESIDENTE: Frank William Marinelli, attualmente molto impegnato nel sociale anche come Coordinatore Comitato Feste Santa Maria Arabona, Consigliere-Segretario dell’Associazione “Noi del G.B.Vico”-Chieti e del Comitato Feste San Giustino Chieti 2020, Tesoriere del Rotaract Club Chieti;

VICE PRESIDENTE: Santino De Meis, attualmente anche Vice Capogruppo Alpini S.Maria Arabona e Vice Presidente della Marathon Club Manoppello Sogeda;

CONSIGLIERE SEGRETARIO-TESORIERE: Rossano Bucciarelli, attualmente anche Amministratore dell’Aps Ecolife;

CONSIGLIERE: Tullio Parlante, attualmente anche Presidente dell’Avis Comunale di Chieti;

CONSIGLIERE: Elda Melideo.

A seguire brindisi di fine anno e di buon avvio del neo eletto Consiglio Direttivo 2020.