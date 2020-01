ROMA – L’Abruzzo registra un trend di vendita per la Lotteria Italia 2019 in linea con il calo nazionale: 179mila tagliandi staccati, il 4,7% in meno sull’edizione precedente. A livello provinciale, spiega Agipronews, L’Aquila e Chieti sono praticamente appaiate nelle vendite, con oltre 53mila tagliandi staccati ma, mentre a L’Aquila il calo è abbastanza contenuto (-0,2%), a Chieti si registra un crollo del 15,1% (rispetto agli oltre 63mila biglietti dell’edizione precedente). Stabile il dato delle vendite di Teramo (40.620, +0,3%), in aumento invece a Pescara (30.960, +2,4%).

Lotteria Italia 2019 in Abruzzo: in calo i biglietti staccati ultima modifica: da