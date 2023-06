“Figli del Toro”, presentazione del romanzo di Mastronardi a Spoltore

SPOLTORE – In occasione della 24esima edizione dei “Coloro del Territorio del San Giovanni”, nel pomeriggio di venerdì 23 giugno 2023, dalle 17.30 alle 19.00, sarà ospite nel Teatro della Società Operaia di Mutuo Soccorso (SOMS) in Piazza G. D’Albenzio 1 nel centro storico di Spoltore, Nicola Mastronardi, giornalista, scrittore, esperto di Transumanza e di società pastorale appenninica, membro dell’Accademia dei Georgofili, autore televisivo Rai di Linea Verde, Kilimangiaro, La Vita in Diretta Estate ed il Mithonauta che presenterà il suo ultimo romanzo storico “Figli del Toro” della Volturnia Edizioni. Dialoga con l’autore il giornalista Cristiano Vignali che ha dichiarato: “Nicola Mastronardi con i suoi avvincenti e appassionanti romanzi storici fa luce sulle origini storico – politiche della Nazione Italiana su cui sarà incentrato il nostro dibattito”.

Per info.: 3472635275, oppure pagina Facebook della Società Operaia di Mutuo Soccorso (SOMS) di Spoltore.