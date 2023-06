Intelligenza Artificiale, se ne parla in un incontro oggi a Pescara

PESCARA – La presidenza del Consiglio comunale, su proposta del vice presidente Berardino Fiorilli, ha organizzato per venerdì 23 giugno 2023 alle ore 18 presso la Sala consiliare del Comune di Pescara, un incontro sul tema di profilo tecnologico più discusso e ancora troppo poco conosciuto di questo momento storico, l’AI, ovvero l’Intelligenza Artificiale. Arrivata quasi in sordina nella nostra società, l’Intelligenza Artificiale sta per sconvolgere per sempre il nostro modo di vivere ma, soprattutto, è un argomento che saremo costretti ad affrontare, poiché, anche se così non fosse, sarà comunque l’AI ad occuparsi di noi! Sembra inquietante, ma è una rivoluzione che avrà un impatto sulla società più rilevante di qualsiasi altra invenzione o rivoluzione tecnologica vista finora.

E tutto questo avverrà con una velocità incredibile. Geoffrey Hinton, un informatico considerato il “padrino” dell’AI, ha dichiarato di essersi pentito del suo lavoro e ha spiegato alcuni dei potenziali pericoli legati all’avvento dell’intelligenza artificiale e come essi siano “abbastanza spaventosi”. In quest’ottica il Comune, come principale Ente di rappresentanza della propria comunità, ha ritenuto di favorire un momento di confronto su un argomento così importante e trasversale, interpretando e facendo proprio un chiaro interesse sociale poiché ogni cittadino possa essere più consapevole del futuro che lo attende.

Se ne parlerà dunque a Palazzo di città, insieme a Stefano Lista, divulgatore ed early adopter; l’incontro organizzato dalla Presidenza del consiglio comunale di Pescara è finalizzato a far conoscere le opportunità e gli strumenti di difesa necessari a non trovarsi (del tutto) impreparati. Interverranno, oltre a Berardino Fiorilli che introdurrà l’incontro, il sindaco Carlo Masci e il preidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli.

Evento a Ingresso gratuito.