Fashion Bridge, oggi prima sfilata di moda in Italia su un ponte a Pescara

PESCARA – L’evento “Fashion Bridge”, patrocinato dal Comune di Pescara, accende i riflettori sul patrimonio urbano della città. La passerella sul ponte di ferro, che si svolgerà nel pomeriggio del 23 giugno, diventerà infatti il palcoscenico di un’esperienza unica per i partecipanti, unendo moda, design, cibo e intrattenimento. Il ponte di ferro della città di Pescara si appresta infatti a diventare la passerella per un evento di moda e design innovativo. Francesco Santilli, insieme ad alcuni amici, ha fondato tre anni fa il progetto di comunicazione Gitano di Mare, che ha saputo valorizzare la bellezza della costa abruzzese e supportare il turismo delle barche a vela presenti nel porto di Pescara attraverso il concetto della condivisione di esperienze.

“Non tutti sanno che la costruzione del ponte di ferro del 1893 fu vissuta come un autentico avvenimento collettivo dall’intera cittadinanza. La sua collocazione avrebbe dato fisionomia nuova alla città e indicato le prospettive di sviluppo – afferma Francesco Santilli – Oggi il suo design lo rende speciale al punto che Gitano di Mare ha deciso di realizzarci sopra un vero e proprio primato italiano”.

Pescara dimostra insomma ancora una volta di essere una città in grado di sostenere la creatività e l’innovazione, e l’evento rappresenterà un’opportunità per promuovere la città a livello nazionale, facendo emergere le sue potenzialità artistiche e culturali.

“Siamo orgogliosi di ospitare un evento così innovativo ed emozionante come Fashion Bridge. Questa iniziativa dimostra l’impegno del Comune nel sostenere la creatività e l’innovazione, promuovendo la città come destinazione culturale di rilevanza nazionale” ha affermato il sindaco Carlo Masci.

L’evento non si limita alla sfilata: un’area hospitality accoglierà i partecipanti offrendo loro esperienze gastronomiche uniche curate dal pastificio Rustichella d’Abruzzo, l’azienda vini Fantini e la storica gelateria Bar Napoli, mentre l’area di fashion market ospiterà brand per la loro promozione in un contesto underground. L’evento prevedrà anche un momento accademico grazie alla partecipazione degli atenei UED per la sezione fashion e ISIA per i contenuti di product e visual design. A seguito della sfilata, un dj set celebrerà l’arrivo del tramonto.

“Fashion Bridge rappresenta un’opportunità per valorizzare il patrimonio urbano della città e promuovere il territorio abruzzese a livello nazionale – ha aggiunto aggiunge il vice sindaco Gianni Santilli – Diamo quindi il nostro sostegno a questa iniziativa che unisce moda, design e cultura, e siamo certi che sarà un successo. Con l’occasione coloreremo anche il Ponte Flaiano di fucsia a partire dal 20 giugno. Pescara diventerà Fucsia per il Fashion Bridge”.

L’iniziativa vuole promuovere la cultura dell’arte, della moda e del design nella città di Pescara e a livello nazionale, creando una cassa di risonanza sul territorio italiano. Nel programma di Fashion Bridge è inserita la sfilata dedicata alla fascia kids che rappresenterà un momento speciale dell’evento offrendo ai più piccoli l’opportunità di mostrare la loro grinta e la loro personalità attraverso l’abbigliamento. Gli atenei ISIA Design e UED Pescara hanno dimostrato fin da subito un grande interesse nell’iniziativa e hanno contribuito attivamente alla realizzazione delle campagne grafiche e alle decisioni di stile. Lo scenario musicale dell’evento sarà curato dal DJ Danilo Tocco, che seguirà le emozioni e gli stili della sfilata e dell’intero evento dal punto di vista musicale.

L’evento vedrà come direzione artistica della sfilata la nota modella Alessandra Clivio, originaria della città e oggi protagonista delle passerelle dei grandi brand a Milano. La Clivio ha dichiarato: “Sono entusiasta di essere tornata nella mia città natale per questo evento unico. Il ponte di ferro diventerà una passerella d’eccezione per una sfilata che unirà moda e patrimonio urbano in modo innovativo e suggestivo. Non vedo l’ora di far parte di questa esperienza. Con la sfilata – continua – vogliamo dare il benvenuto alla bella stagione e all’affacciarsi dell’estate, attraverso le collezioni di 7 brand di nicchia. Ognuna di queste realtà ha la sua propria forte identità, ma allo stesso tempo l’esplosione di colori e il mood fresco e grintoso saranno il fil rouge che legherà queste fantastiche creazioni le une alle altre. Protagonisti assoluti quindi le tonalità accese, le fantasie, la leggerezza dei capi”.

Per maggiori informazioni sull’evento, visitare la pagina Gitano di mare su Instagram o sul temporary website. Dato il grande numero di partecipanti, si consiglia di contattare l’organizzazione su instagram per ottenere l’accreditamento presso l’area hospitality.