L’Aquila: Marsilio definisce le prime misure per l’emergenza maltempo

L’AQUILA – Si è svolta questa mattina a L’Aquila una riunione operativa dedicata all’emergenza maltempo in Abruzzo legata agli eventi di febbraio e marzo. All’incontro hanno partecipato il presidente della Regione Marco Marsilio, l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti Umberto D’Annuntiis, il direttore generale Vincenzo Rivera, il direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile Maurizio Scelli e il capo di gabinetto Stefano Cianciotta.

La riunione è stata utile per definire le strategie successive alla nomina di Marsilio a commissario per l’emergenza, con l’obiettivo di individuare con precisione i soggetti attuatori e accelerare l’avvio degli interventi necessari per fronteggiare la situazione.

Per la prima fase degli interventi urgenti sono disponibili 15 milioni di euro, risorse destinate anche al pagamento dei contributi di autonoma sistemazione per le famiglie evacuate e al rimborso delle spese sostenute da privati e aziende per i danni subiti.

L’Agenzia regionale di Protezione civile è stata individuata come soggetto responsabile del coordinamento delle attività, che faranno capo a Maurizio Scelli. Protezione civile e uffici per la ricostruzione metteranno in campo competenze già consolidate in precedenti emergenze.

«Possiamo contare su strutture e professionalità che hanno già dimostrato la loro capacità di affrontare situazioni complesse», ha dichiarato Marsilio. «Procederemo con tutti gli interventi previsti dal primo piano operativo. Sul versante attuativo stiamo valutando di avvalerci di Sogesidsocietà collegata al Mit e al Mase, come supporto amministrativo per gli enti, in particolare per i comuni medio‑piccoli privi di strutture tecniche adeguate».