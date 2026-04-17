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Abruzzo, inaugurata la 64ª Fiera Nazionale dell’Agricoltura a Lanciano

Il presidente Marsilio inaugura la 64ª Fiera dell’Agricoltura di Lanciano. Evento centrale per il settore agricolo abruzzese

da Marina Denegri
scritto da Marina Denegri

Inaugurazione Fiera agricoltura Lanciano 2026

LANCIANO – La Regione Abruzzo ha inaugurato la 64ª Fiera Nazionale dell’Agricoltura di Lanciano, uno degli appuntamenti più importanti per il settore agricolo del Centro Italia. L’evento, ospitato al Polo Fieristico d’Abruzzo e organizzato dal Consorzio Autonomo Ente Fiera, conferma la sua centralità come luogo di incontro tra imprese, istituzioni e operatori della filiera.

Il presidente Marco Marsilio ha evidenziato la crescita della manifestazione e il ruolo strategico dell’Abruzzo nel panorama agricolo nazionale, sottolineando la collaborazione con il Governo per tutelare i fondi europei e trasformare le sfide globali in opportunità di sviluppo. Marsilio ha richiamato la resilienza del territorio, definendola una risorsa fondamentale per garantire futuro e competitività al comparto.

Le conclusioni sono state affidate al vicepresidente Emanuele Imprudente, che ha ribadito l’impegno della Regione nella valorizzazione dell’agricoltura abruzzese sui tavoli nazionali e internazionali.