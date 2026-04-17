Abruzzo, inaugurata la 64ª Fiera Nazionale dell’Agricoltura a Lanciano

LANCIANO – La Regione Abruzzo ha inaugurato la 64ª Fiera Nazionale dell’Agricoltura di Lanciano, uno degli appuntamenti più importanti per il settore agricolo del Centro Italia. L’evento, ospitato al Polo Fieristico d’Abruzzo e organizzato dal Consorzio Autonomo Ente Fiera, conferma la sua centralità come luogo di incontro tra imprese, istituzioni e operatori della filiera.

Il presidente Marco Marsilio ha evidenziato la crescita della manifestazione e il ruolo strategico dell’Abruzzo nel panorama agricolo nazionale, sottolineando la collaborazione con il Governo per tutelare i fondi europei e trasformare le sfide globali in opportunità di sviluppo. Marsilio ha richiamato la resilienza del territorio, definendola una risorsa fondamentale per garantire futuro e competitività al comparto.

Le conclusioni sono state affidate al vicepresidente Emanuele Imprudente, che ha ribadito l’impegno della Regione nella valorizzazione dell’agricoltura abruzzese sui tavoli nazionali e internazionali.