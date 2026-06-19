Festival della Montagna di Bruxelles: Gran Sasso protagonista con il docufilm di Cococcetta

L’AQUILA – La montagna abruzzese torna al centro della scena internazionale grazie al Festival della Montagna di Bruxelles, l’appuntamento annuale promosso dal Trentino-Alto Adige nella sede del Parlamento europeo. Quest’anno i riflettori sono puntati sull’Abruzzo, che presenta il suo simbolo assoluto: il Gran Sasso d’Italia, vetta iconica dell’intera dorsale appenninica.

A rappresentare la regione sarà il docufilm “Monte Corno – I thought I was flying” del regista aquilano Luca Cococcetta, dedicato alla prima ascesa documentata del Corno Grande compiuta nel 1573 da Francesco De Marchi, che raggiunse la cima a 69 anni guidando una spedizione di cinque scalatori. Un’impresa pionieristica che il film restituisce con un linguaggio visivo potente e contemporaneo.

Una strategia di promozione internazionale della montagna abruzzese

“La scelta di presentare a Bruxelles la montagna abruzzese – spiega l’assessore Roberto Santangelo – nasce da una strategia che guarda alla montagna come motore di sviluppo capace di superare i confini nazionali e regionali”.

Santangelo sottolinea come il Gran Sasso, già noto a livello mondiale, sia accompagnato da una narrazione ricca di storia, identità e fascino. “L’opera di Cococcetta – aggiunge – esalta la bellezza dei luoghi e la specificità di un territorio unico, offrendo un racconto che merita di essere patrimonio di tutti”.

L’appuntamento a Bruxelles: talk, proiezione e confronto con il regista

La presenza dell’Abruzzo al Festival è in programma mercoledì 24 giugno, dalle 18.30, nella sala 1G 2 del Parlamento europeo in rue Weidt.

La serata si aprirà con il talk “Le montagne europee tra identità, sostenibilità e narrazione”, seguito alle 19.00 dalla proiezione del docufilm in doppia lingua francese e inglese. Al termine è previsto un confronto con il regista.

“Abbiamo invitato tutte le associazioni abruzzesi presenti a Bruxelles – aggiunge Santangelo – perché essere dentro il Parlamento europeo significa parlare a un pubblico che normalmente non intercettiamo. Per questo abbiamo investito 30 mila euro: è un modo nuovo di raccontare i nostri territori”.

Il successo del film e la riscoperta di Francesco De Marchi

Il docufilm di Cococcetta ha debuttato al Trento Film Festival 2024, dove ha conquistato il premio del pubblico, per poi approdare in cento sale italiane riscuotendo un’accoglienza superiore alle aspettative. L’interesse della Rai e delle principali reti televisive europee conferma la forza del progetto.