Abruzzo, al via il bando SRG09 per innovazione e cooperazione in agricoltura

REGIONE – La Regione Abruzzo rafforza il proprio impegno per l’innovazione, la cooperazione e la formazione nei settori agricolo, forestale e agroalimentare con la pubblicazione del bando relativo all’intervento SRG09 – Cooperazione per azioni di supporto all’innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare, previsto dal Complemento di programmazione per lo Sviluppo rurale 2023-2027. L’avviso dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.027.914 euro, destinata a sostenere progetti capaci di favorire la crescita del sistema della conoscenza in agricoltura.

«L’innovazione è uno dei principali fattori di competitività del nostro sistema agricolo», sottolinea il vicepresidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente. «Con questo intervento investiamo nella cooperazione tra formazione, ricerca, consulenza e imprese, affinché le innovazioni si traducano in strumenti concreti a beneficio dei territori rurali. La capacità di creare reti stabili e di favorire il trasferimento delle conoscenze è strategica per accompagnare il settore verso modelli produttivi più competitivi, multifunzionali e orientati alla qualità».

L’intervento SRG09 sostiene la costituzione di Gruppi di cooperazione dedicati alla realizzazione di azioni di supporto all’innovazione e all’erogazione di servizi rivolti ai comparti agricolo, forestale e agroalimentare. L’obiettivo è sviluppare soluzioni condivise in risposta ai fabbisogni delle imprese, migliorare i processi di formazione, favorire la diffusione delle conoscenze e rafforzare il sistema AKIS, la rete che integra ricerca, consulenza, formazione e innovazione in agricoltura.

Possono presentare domanda i Gruppi di cooperazione composti da almeno due soggetti giuridici appartenenti ad almeno due categorie tra enti di formazione accreditati, organismi di consulenza, università ed enti di ricerca, ITS, istituti tecnici e professionali, soggetti pubblici e privati attivi nell’AKIS, operatori agricoli, forestali e agroalimentari, enti strumentali e società in house della Regione Abruzzo, GAL, Enti Parco e gestori delle aree protette.

Le domande di sostegno potranno essere presentate entro il 30 aprile 2027, secondo le modalità indicate nel bando. La data di apertura sarà comunicata tramite apposito avviso pubblicato sul portale regionale www.regione.abruzzo.it/agricoltura.