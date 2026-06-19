Abruzzo in crescita: Pil +1,9% nel 2025 secondo le stime Svimez

REGIONE – L’Abruzzo continua a distinguersi nel panorama economico nazionale, registrando una crescita superiore alla media italiana e posizionandosi tra le regioni più dinamiche del Paese. Le stime Svimez per il 2025 indicano per l’Abruzzo un aumento del Pil dell’1,9%, il secondo valore più alto in Italia dopo il Lazio, confermando una traiettoria di sviluppo solida e costante.
A trainare questa performance è soprattutto il comparto industriale, che segna un incremento dell’1,35%, sostenuto da due settori chiave:
-Costruzioni, con un eccezionale +21,9%
-Agricoltura, in crescita del 7,1%
Nel complesso, la variazione del Pil regionale nel periodo 2022-2025 raggiunge l’11,8%, un risultato che colloca l’Abruzzo ai vertici delle classifiche nazionali.
Magnacca: “L’Abruzzo costruisce il suo futuro grazie al dinamismo delle imprese”
“Questi numeri dimostrano la capacità del territorio di trasformare le risorse in opportunità di crescita e sviluppo”, afferma l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca (nella foto), commentando il rapporto Svimez.
L’assessore sottolinea come la crescita economica stia già producendo effetti concreti sul mercato del lavoro: i dati Istat del primo trimestre 2026 mostrano infatti più occupazione e una diminuzione della disoccupazione.
Le stime per il 2025 confermano inoltre che l’Abruzzo crescerà più della media nazionale (0,7%) e nettamente più delle regioni del Nord (0,5%). “Il dato dell’industria – aggiunge Magnacca – pur essendo già positivo, testimonia la vitalità di un settore che auspichiamo possa continuare a espandersi”.