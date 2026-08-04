InnovAzioni 2026: l’Abruzzo cresce con 300 startup e il Contest nazionale

REGIONE – L’Abruzzo consolida il proprio ruolo nel panorama nazionale dell’innovazione grazie a un ecosistema sempre più strutturato, che oggi conta circa 300 startup innovative, pari a oltre il 2% del totale italiano. La crescita degli ultimi anni evidenzia una forte specializzazione nei settori ad alto contenuto tecnologico, con un incremento significativo nella provincia di Pescara: tra il 2016 e il 2025 le startup innovative sono aumentate del 26,8%, migliorando il posizionamento nazionale per densità imprenditoriale.

Particolarmente rilevante il comparto dell’energy innovation, che coinvolge il 21,2% delle startup pescaresi e il 22,5% di quelle tecnologiche della provincia di Chieti. In aumento anche l’imprenditoria femminile, che rappresenta il 15,4% delle startup innovative del territorio.

A sostenere questa evoluzione è una rete regionale che mette in connessione università, centri di ricerca, incubatori, acceleratori, PMI e grandi imprese, favorendo il trasferimento tecnologico e la nascita di nuove iniziative imprenditoriali. Un contesto dinamico che si riflette nella crescente partecipazione al Contest “Campioni di InnovAzioni”, promosso da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico nell’ambito di InnovAzioni – Festival nazionale dell’Innovazione, in programma il 22 e 23 ottobre 2026 all’Aurum di Pescara.

Sono aperte fino al 30 settembre 2026 le candidature alla tredicesima edizione del Contest, rivolto a PMI, Startup e Spin-off universitari con progetti innovativi sviluppati negli ultimi due anni. Tra tutte le candidature saranno selezionati 20 finalisti, che presenteranno il proprio progetto in uno speech di cinque minuti davanti a imprenditori, manager, investitori e istituzioni. In palio la Spirale dell’Innovazione, insieme ai premi speciali Campione di InnovAzioni WEB e InnovAzioni Rock 2026. I vincitori accederanno inoltre alla finale del Premio Visionaria 2026 della Camera di Commercio Chieti Pescara. Tutti i finalisti beneficeranno di sei mesi di visibilità sul portale InnovAzioni Camp, sui canali social e nell’archivio storico dei progetti innovativi.

In 13 anni il Contest ha valorizzato oltre 330 progetti innovativi, confermandosi uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati all’innovazione. L’edizione 2025 ha visto 12 finalisti provenire dall’Abruzzo, con progetti che spaziano dall’intelligenza artificiale applicata alla postura (DREAMS-SPORT) alle turbine eoliche intelligenti (Metis), dalla ricarica wireless per veicoli elettrici (Zap Zone) ai sistemi predittivi per la prevenzione degli incendi (EcoFlame), fino alle tecnologie food-tech (AMORE).

La crescita dell’ecosistema regionale è confermata anche dai dati nazionali: nel 2025 le PMI innovative italiane hanno raggiunto il massimo storico di 3.161 imprese (+7,3%), con una crescita del 10,7% nel Mezzogiorno. L’Abruzzo si conferma tra le regioni europee classificate come “Moderate Innovators” dal Regional Innovation Scoreboard della Commissione europea, grazie allo sviluppo di comparti ad alta specializzazione come tecnologie medicali, automotive, aerospazio, agrifood, mobilità sostenibile e scienze della vita.

Il Direttore Generale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Luigi Di Giosaffatte, evidenzia una delle principali novità dell’edizione 2026: il Premio “ITS Abruzzo – InnovAzioni”, dedicato agli studenti e ai neodiplomati degli ITS Academy regionali. Il riconoscimento valorizzerà progetti originali nei settori agroalimentare, energia, informatica, logistica, meccatronica, moda e turismo. Le candidature saranno aperte fino al 25 settembre 2026 e valutate da una Commissione composta da rappresentanti del mondo imprenditoriale, del sistema ITS ed esperti.

InnovAzioni è un format di successo grazie alla collaborazione con aziende del territorio e multinazionali che credono nel valore dell’impresa innovativa. L’edizione 2026 vede già confermati i golden sponsor ERA Group e Gi Group SpA, il silver sponsor Profili Aziendali S.r.l. e il bronze sponsor Cericola S.r.l.. L’iniziativa è promossa dalla Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e gode del patrocinio di Comune di Pescara, Camera di Commercio Chieti Pescara, Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, Università G. d’Annunzio, Fira, Ingenium European University, RetImpresa, con la partnership della Fondazione Pescara Abruzzo e il contributo scientifico degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano.