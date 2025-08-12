Ferragosto 2025 in Abruzzo: gli eventi in programma

REGIONE – Manca ormai poco a Ferragosto, una delle ricorrenze più attese dell’estate, oggi celebrata per l’Assunzione di Maria ma dalle radici ben più antiche. La sua origine, infatti, affonda nel mondo pagano: fu l’Imperatore Augusto, nel 18 a.C., a istituire le Feriae Augusti – il “riposo di Augusto” – come periodo di pausa dopo la fatica dei lavori agricoli. Un momento di festa che si rifaceva ai Consualia, celebrazioni dedicate a Conso, dio romano della terra e della fertilità. In quell’occasione si organizzavano corse di cavalli e giochi con animali, in un clima di gioiosa sospensione dal lavoro.

La data originaria era il 1º agosto, ma fu la Chiesa cattolica, in epoca successiva, a spostare la festività al 15, sovrapponendola alla celebrazione dell’Assunzione di Maria, trasformando così una ricorrenza laica in un appuntamento religioso.

La tradizione popolare della gita di Ferragosto, invece, è molto più recente e risale al ventennio fascista. A partire dalla seconda metà degli anni Venti, il regime promosse le cosiddette gite popolari, organizzate dalle associazioni dopolavoristiche delle corporazioni. Nascevano così i “Treni popolari di Ferragosto”, con tariffe agevolate che permettevano anche alle classi meno abbienti di visitare città d’arte o località di villeggiatura. Le offerte erano valide solo per il 13, 14 e 15 agosto, e prevedevano due formule: la “Gita di un sol giorno”, entro un raggio di 50–100 km, e la “Gita dei tre giorni”, fino a 200 km.

Oggi Ferragosto è sinonimo di vacanza, relax e spensieratezza. Che si scelga il mare, la montagna o un borgo dell’entroterra, è il momento perfetto per concedersi una pausa e godere delle bellezze del territorio.

Se non avete ancora deciso dove andare o cosa fare il 15 agosto, l’Abruzzo offre una serie di proposte per tutti i gusti: mostre d’arte, concerti, sagre, feste patronali e appuntamenti culturali che animano ogni angolo della regione.

Di seguito alcuni dei principali appuntamenti perché sono davvero tantissimi. Vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Provincia di Pescara

La provincia di Pescara si distingue per un’offerta culturale ricchissima, che spazia dall’arte internazionale alla musica live, passando per le tradizioni più radicate. A Pescara città, l’Imago Museum ospita la mostra Salvador Dalì – Couple aux têtes pleines de nuages, un’immersione nel mondo visionario del maestro del surrealismo. A Ceravento La geografia è destino propone un percorso artistico che riflette sul rapporto tra territorio e identità. E al Castello De Sterlich di Nocciano Il pensiero genera la materia esplora le connessioni tra mente e creazione. Per i più piccoli (e non solo), il Clap Museum ospita la coloratissima Mostra Winx, dedicata alle celebri fate italiane.

Il 15 agosto sarà una giornata di festa in tutta la provincia. A Montesilvano, Giusy Ferreri porterà la sua voce al Teatro del Mare. Doppio appuntamento a Cappelle sul Tavo: il concerto di Pippo Palmieri e il tradizionale Palio delle Pupe, evento folkloristico che ogni anno attira centinaia di spettatori. A Cepagatti, si celebrano Santa Lucia e San Rocco in Piazza Robert Schuman, mentre al Porto Turistico di Pescara si esibiranno Manoantica e il Pino Ruggieri Group, in una serata all’insegna della musica d’autore.

Provincia di Chieti

La provincia di Chieti alterna atmosfere rock e momenti di profonda devozione. A Francavilla al Mare il Tikitaka Village ospita il Frantic Fest 2025, festival dedicato alla musica rock e metal con band da tutta Europa. A Roccamontepiano, l’11 agosto iniziano i festeggiamenti per la Madonna Assunta in Cielo e San Rocco, che culminano il 15 agosto con il 90 Special Party in Piazza Bel Vedere, per rivivere i grandi successi degli anni ’90

Provincia di Teramo

La costa teramana si prepara a festeggiare Ferragosto con eventi che uniscono arte, musica e sapori. A Giulianova il Loggiato Riccardo Cerulli ospita Anima Mundi, mostra dell’artista Rabarama che indaga l’identità e la trasformazione. A Torano Nuovo, la Sagra del gusto propone piatti tipici e vini locali, mentre ad Atri il Ferragosto Atriano unisce tradizione religiosa e spettacoli musicali nel cuore del centro storico.

Provincia de L’Aquila

La provincia dell’Aquila offre un Ferragosto immerso nella bellezza dei suoi borghi e nella forza delle sue tradizioni. A Barisciano, il Convento di San Colombo ospita fino al 31 ottobre la 6ª Collettiva d’Arte, con opere che raccontano il territorio attraverso lo sguardo di artisti locali. A Rosciolo de’ Marsi la Chiesa di San Sebastiano diventa il cuore del Convegno cinofilo e mostra fotografica “Sguardi”, dedicato al legame profondo tra uomo e cane.

Torna il Festival della Birra Du Demon a Cagnano Amiterno, con musica, street food e birre artigianali. E il 15 agosto sarà una giornata speciale: in occasione delle Feste Patronali Irene Grandi si esibirà a Roccavivi (San Vincenzo Valle Roveto), mentre a Sant’Eusanio Forconese, nell’ambito della Festa delle Forche, risuoneranno le note degli 883 con la tribute band Lo Strano Percorso. A Oricola, invece, spazio ai fan dei Modà con la tribute band Veramente Modà. Per chi ama la buona cucina, la Sagra della salsiccia a Gallo (Tagliacozzo) è una tappa imperdibile.

Escursioni e attività outdoor

Per chi cerca un Ferragosto all’insegna della natura e dell’avventura, Il Bosso propone due esperienze indimenticabili. Lungo la Costa dei Trabocchi, sarà possibile vivere l’emozione di un’escursione in kayak tra i trabocchi, pagaiando in acque cristalline e scoprendo da vicino queste affascinanti strutture sospese tra mare e cielo. Un modo unico per esplorare il litorale abruzzese, immersi nel silenzio e nella bellezza del paesaggio. Per chi preferisce la montagna, l’appuntamento è sul Monte Cappucciata, dove si terrà una suggestiva escursione guidata tra boschi, panorami mozzafiato e storie del territorio

Tra le esperienze consigliate c’ è la pedalata nella Valle del Tirino, adatta anche a famiglie, che si snoda tra vigneti, borghi e le acque limpide del fiume Tirino. Per chi preferisce un’attività sull’acqua, sono disponibili escursioni in canoa lungo lo stesso fiume, con accompagnatori esperti e percorsi adatti a tutti i livelli. Altra tappa affascinante é il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano.

Infine, presso Popoli è possibile visitare il Centro Visita del Lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale