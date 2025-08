REGIONE – Birra, porchetta, peperoni. Sono soltanto alcuni dei protagonisti dei molti appuntamenti nel programma che giorno dopo giorno si sta delineando con tutte le manifestazioni che si terranno nel mese di agosto nelle quattro province di Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo. Di seguito alcune delle sagre de mese ma ce ne saranno molte altre, altrettanto ricche di sapori, tradizioni e sorprese da scoprire. Per questo vi ricordiamo di consultare il calendario giornaliero per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Provincia Chieti

Nel primo weekend del mese torna a Miglianico l’appuntamento con Le Contrade del Piacere. A partire dalle ore 20.30 presso gli stand gastronomici si potranno gustare oltre 50 specialità abruzzesi e ascoltare musica live. Tornano anche la Festa del contadino a Montemarcone di Atessa e In festa al Colle dei Sospiri a Scerni. A Ferragosto la classica Sagra dell’agnello alla brace a Roccaspinalveti. Il 22 e 23 Festival del peperone dolce di Altino: durante i due giorni di festa, ci si potrà deliziare con una varietà di piatti a base di peperone dolce, preparati da abili chef e produttori locali.

Provincia di Teramo

Il 2 e il 3 Aquilano, frazione del Comune di Tossicia, quarantatreeesima Sagra del timballo, piatto tipico teramano preparato integralmente dalle donne della Pro Loco seguendo rigorosamente l’antica ricetta tramandata da generazioni. Ma anche Sagra della costina a Castelnuovo Vomano, sagra delle lumache a Bellante Paese (proseguirà fino al 7), sagra dei piatti tipici a Corropoli. Dal 4 al 10 torna il Festival delle birre a Castellalto: tutti i giorni, dalle ore 19.00 alle 1.00, apertura del percorso delle birre e stands gastronomici ma anche musica. Nello stesso periodo anche la Sagra della vongola a Tortoreto, Dall’8 al 13 la Sagra degli spaghetti al pesto casolano, delle anguille e del baccalà a Casoli di Atri. A Campli, Dal 18 al 23, appuntamento con la cinquantatreesima edizione della Sagra della porchetta. L’evento sulla porchetta più antico d’Italia e la Sagra più antica d’Abruzzo vedrà, come di consueto, tanti maestri che si contenderanno il titolo di miglior porchetta dell’anno.

Provincia Pescara

Agosto inizia con la Sagra degli gnocchi e della “pecora alla callara” a Carpineto della Nora e con la Festa della birra a Pianella. Ventitreesima sagra del gambero e della trota alla Villa Comunale “Parco della Quercia Rossa” a Bussi sul Tirino.

Provincia dell’Aquila

Ricchissimo di proposte enogastronomiche il mese di agosto nel territorio aquilano. Si comincia il primo weekend con la ; Sagra del tartufo a San Bartolomeo di Scoppito, e con la Sagra dell’agnello a Collelongo. Nel weekend successivo Sagra della pizza a Cesaproba, Le Vin a Collelongo,, Sagra della bistecca a Fossa. E poi ancora Sagra della trota a Capestrano, Sagra della trippa alla cappellese a Cappelle dei Marsi e Sagra del porcino a Castelvecchio di Sante Marie (AQ).

