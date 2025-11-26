Eventi in Abruzzo nel weekend dal 28 al 30 novembre 2025

REGIONE – L’Abruzzo si prepara a vivere un weekend ricco di appuntamenti, quello del 28, 29 e 30 novembre 2025, che intreccia tradizione, cultura e convivialità. È il momento in cui l’autunno lascia intravedere l’arrivo del Natale e le città si animano di iniziative che raccontano l’anima della regione.

A L’Aquila, Piazza Duomo diventa il cuore pulsante della Fiera dei Tartufi d’Abruzzo, tre giorni dedicati a uno dei prodotti più preziosi della terra. Oltre sessanta espositori porteranno in scena le eccellenze locali, tra degustazioni, showcooking e masterclass di chef stellati. Non mancheranno i laboratori sensoriali e le dimostrazioni di cerca con i cani, che renderanno la manifestazione un vero viaggio tra i profumi e i sapori della tradizione.

La poesia e la letteratura saranno protagoniste tra Chieti e Pescara, con il Festival ChietiPoesia e la presentazione del romanzo “L’attesa dell’alba” di Francesco Caringella, premiato ai Flaiano di narrativa. Occasioni che confermano il ruolo dell’Abruzzo come terra di cultura viva, capace di attrarre autori e lettori in spazi di confronto e riflessione.

Il weekend sarà anche un momento di festa per le famiglie. In diverse città, da Teramo a L’Aquila passando per Pescara, si moltiplicano i mercatini e i laboratori natalizi, con attività pensate per i più piccoli e per chi vuole già respirare l’atmosfera delle feste.

Escursioni

Il weekend è l’occasione perfetta per vivere la natura in modo attivo e autentico. Sabato escursioni da Tussio a Bominaco; domenica al Monte Offerno e all’Eremo di Sant’Erasmo e Ciaspolata sulla Maiella. Infine, domenica, presso Popoli è possibile visitare il Centro Visita del Lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale. Tutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Teatro

Il grande classico natalizio di Charles Dickens torna in scena venerdì in Abruzzo, ad Ortona, per inaugurare la stagione delle feste. Sul palco del Teatro Tosti, la Compagnia dell’Alba propone una nuova edizione del musical A Christmas Carol, con la regia e l’interpretazione di Roberto Ciufoli.

Mostre e arte

L’Imago Museum di Pescara ospita uno dei percorsi espositivi più affascinanti dell’anno: “Couple aux têtes pleines de nuages” di Salvador Dalì, un’immersione nel surrealismo che trasforma lo spazio museale in un sogno condiviso, dove l’immaginazione si fa protagonista. Mentre prosegue con successo a Chieti, da Art Abruzzo, la mostra “Riflessi Femminili” di Giovanni Iovacchini. Al Palazzo d’Avalos di Vasto l’autunno culturale si arricchisce con due esposizioni di grande interesse. Da una parte Alice non ha paura, mostra che esplora il mondo dell’infanzia e della crescita attraverso linguaggi artistici contemporanei, offrendo uno sguardo delicato e potente sulle emozioni. Dall’altra, l’omaggio a Tina Modotti, fotografa e attivista che ha segnato il Novecento con immagini di forte impatto sociale e umano.