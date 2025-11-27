Supercoppa Women 2026: finale per la prima volta in Abruzzo

PESCARA – Lo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara sarà il palcoscenico della 29ª edizione della Supercoppa Women, in programma domenica 11 gennaio alle ore 15. La partita, trasmessa in diretta su Rai 2 e Sky e disponibile anche su RaiPlay e NOW, segna una prima volta storica: il prestigioso trofeo approda in Abruzzo.

A contendersi la coppa saranno Juventus e Roma, due protagoniste assolute del calcio femminile italiano. Le bianconere, campionesse d’Italia e vincitrici della Coppa Italia, inseguono il quinto successo nella competizione, mentre le giallorosse, detentrici del titolo, puntano a confermare la loro tradizione positiva, con sei finali consecutive e due vittorie negli ultimi anni.

Quella di Pescara sarà anche la seconda finale stagionale tra le due squadre, dopo la Serie A Women’s Cup di settembre a Castellammare di Stabia, vinta dalla Juventus. Una rivalità che promette spettacolo e che porta in Abruzzo un evento di grande richiamo nazionale.

Nei prossimi giorni verranno comunicate le modalità di acquisto dei biglietti e le procedure di accreditamento per stampa, tesserati CONI/FIGC e persone con disabilità.