Cosa fare nel teramano nel mese Ottobre 2019? In primo piano il concerto di Daniele Silvestri e gli appuntamenti enogastronomici

Enogastronomia e musica al centro degli eventi di Ottobre 2019 a Teramo e provincia. Il primo appuntamento è a Bisenti dove dal 3 al 7 si svolge la quarantacinquesima edizione di Revival Uva e Vino montonico, vitigno dalle origini antichissime. Tema portante di quest’anno è “Il futuro” inteso come la volontà di proseguire un percorso e di andare avanti con prospettive di continuità e soprattutto di crescita. In programma gatronomia, folklore, sfilata di carri allegorici, Notte Bianca, Notte Gialla, estemporanee di pittura, Cantine aperte e molto altro. Dal 10 al 13 a Teramo è tempo di Street Food: in viale Mazzini giungeranno da ogni regione d’Italia e dal mondo stilosi food truck che avranno il compito di far gustare a tutti gli appassionati di cibo da strada di qualità centinaia di proposte culinarie diverse, il tutto accompagnato da decine di birre rigorosamente artigianali.

EVENTI OTTOBRE: Abruzzo – Pescara – Chieti – L’Aquila

Per la musica, Daniele Silvestri sarà in concerto sabato 19, alle ore 21, al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi per la Data Zero del suo primo tour nei palasport. Cantautore, polistrumentista, produttore, Silvestri è al tempo stesso uno dei migliori autori della musica italiana e in concerto un brillante entertainer, in grado di raccontare cose serie e appassionate senza sottrarsi ad arrangiamenti apparentemente leggeri e ironici, o viceversa.

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti che ci attendono nel teramano nel primo mese di autunno, perchè la lista è in costante aggiornamento. Per i dettagli e per tutte le iniziative in programma in Regione vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le iniziative in programma.

Calendario eventi a Teramo nel mese di ottobre 2019

OTTOBRE

3-6

10-13

19