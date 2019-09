Cosa fare a ottobre in provincia di Chieti? In primo piano l’Oktoberfest Bucchianichese, la vendemmia del Nitae e L’Arminuta

CHIETI – Nel mese di ottobre 2019 la provincia di Chieti ci propone due importanti appuntamenti enogastronomici. Da giovedì 3 a lunedì 7 torna a Bucchianico l’ Oktoberfest Bucchianichese, giunto quest’anno alla sua diciassettesima edizione. Per cinque sere presso gli stand allestiti all’interno del Palazzetto dello Sport e aperti a partire dalle ore 18 (sabato e domenica dalle ore 10), si potranno degustare piatti tipici della tradizione bavarese e specialità abruzzesi. Il tutto annaffiato da birra di prima qualità. Non mancherà la musica dal vivo ad allietare le serate.

EVENTI OTTOBRE: Abruzzo – Pescara – Teramo- L’Aquila

Domenica 6 presso la Cantina Dora Sarchese a Ortona torna la vendemmia del NITAE, il nobile Montepulciano d’Abruzzo con caratteri ancestrali, coltivato nel vigneto a forma di rosa dei venti. Sarà una grande festa in cantina adatta a grandi ma soprattutto ai più piccini tra la raccolta dell’uva, la deraspatura, la pigiatura ma anche la preparazione del mosto cotto e delle marmellate tra cui la tipica “Scrucchiata” ortonese.

C’è molta attesa per la messa in scena, prevista per il giorno 24, al Teatro Tosti di Ortona, de L’Arminuta, tratta dal romanzo di Donatella Di Pietrantonio, vincitore del Premio Campiello nel 2017. Una storia che parla di vita, di appartenenza, di amori e di rabbia in un Abruzzo poco conosciuto, ruvido e vero.

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti che ci attendono nel teatino nel primo mese di autunno, perchè la lista è in costante aggiornamento. Per i dettagli e per tutte le iniziative in programma a Chieti e provincia vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le iniziative in programma.

Calendario eventi a Chieti nel mese di ottobre 2019

OTTOBRE

3-7

Oktoberfest Bucchianichese – Bucchianico

6

Festa in vigna e vendemmia NITAE da Dora Sarchese – Ortona

24

L’Arminuta – Teatro Tosti di Ortona